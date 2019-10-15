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فيديو.. القابضة الكيماوية: ماكينة جديدة لشركة راكتا للورق لإنتاج 1000 طن يومى

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:29 م
فيديو.. القابضة الكيماوية: ماكينة جديدة لشركة راكتا للورق لإنتاج 1000 طن يومى وليد الرشيد
كتب عبد الحليم سالم

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كشف وليد محمد الرشيد ، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، انه تم إلغاء التعاقد مع شركتين من اسبانيا والتشيك، لإصلاح ماكينة الورق لشركة راكتا بالاسكندرية ،لعدم قدرة الشركتين على الوفاء بالالتزامات المطلوبة للتعاقد .
 
أضاف الرشيد لـ"اليوم السابع"، انه سيتم إنشاء ماكينة جديدة لإنتاج، ما بين 800 إلى 1000 طن من الورق يوميا، بدلًا من طاقة الماكينة القديمة التى تصل الى 220 طن يوميا .
 
وحول أخر المستجدات فى مشروع كيما 2 بأسوان إشار وليد الرشيد، أن المشروع سيتم تسليمه نهائيًا فى 31 أكتوبر الجارى ، لافتا أن المشروع يعمل بطاقة 100%.
وتكلف مشروع تطوير كيما 11.7 مليار جنيه.
 
أوضح أنه من المتوقع زيادة الطاقة الإنتاجية من 1200 طن يوميا إلى 1320 طن يوميا ،مع التعاقد على تسويق كل المنتج.

القابضة الكيماوية

صناعة الكيماويات

صناعة الورق

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