فيديو.. استخراج الأوراق الثبوتية للمكفوفين بالمجان لمدة أسبوع

كتب محمود عبد الراضي

تستخرج القطاعات الخدمية بوزارة الداخلية الأوراق الثبوتية لذوى الإعاقة البصرية بالمجان بدءًا من اليوم ولمدة أسبوع.

ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قطاعى "الأحوال المدنية – الوثائق" باستخراج "الأوراق الثبوتية – وثائق وجوازات السفر– تصاريح العمل" لذوى الإعاقة البصرية بالمجان بدءاً من اليوم الثلاثاء ولمدة أسبوع.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى مد جسور التعاون البناء والتواصل الفعال مع كافة أطياف المجتمع، وفى ضوء مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقها رئيس الجمهورية، وتزامنا مع الاحتفال بـ"اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء".