سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 08:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عاجلة

فى اليوم العالمى لذوى الأعاقة البصرية..

فيديو.. استخراج الأوراق الثبوتية للمكفوفين بالمجان لمدة أسبوع

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:52 م
فيديو.. استخراج الأوراق الثبوتية للمكفوفين بالمجان لمدة أسبوع الأحوال المدنية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستخرج القطاعات الخدمية بوزارة الداخلية الأوراق الثبوتية لذوى الإعاقة البصرية بالمجان بدءًا من اليوم ولمدة أسبوع.

ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قطاعى "الأحوال المدنية – الوثائق" باستخراج "الأوراق الثبوتية – وثائق وجوازات السفر– تصاريح العمل" لذوى الإعاقة البصرية بالمجان بدءاً من اليوم الثلاثاء ولمدة أسبوع.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد أهم محاورها إلى مد جسور التعاون البناء والتواصل الفعال مع كافة أطياف المجتمع، وفى ضوء مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقها رئيس الجمهورية، وتزامنا مع الاحتفال بـ"اليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء".

 

 


الاحوال المدنية

المكفوفين

العصا البيضاء

ذوي الاعاقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على كيفية استخراج وثائق الأحوال المدنية عبر الإنترنت

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 04:00 ص

مصلحة الأحوال المدنية تستخرج 1.7 مليون شهادة ميلاد خلال شهر

السبت، 05 أكتوبر 2019 12:42 م

نقابة المعلمين توقع اتفاقية مع مصلحة الأحوال المدنية لضبط عمليات صرف المعاشات

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019 03:55 م

مشهد إنسانى.. "الأحوال المدنية" تنتقل إلى منزل مسن لاستخراج بطاقة رقم قومى

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 01:40 م

الأحوال المدنية توقع اتفاقية استلام وتوصيل وثائقها مع البريد السعودى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:18 م

الداخلية السعودية تعلن تعديل نظامى وثائق السفر والأحوال المدنية لتعزيز حرية المرأة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 06:19 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الدفاع الأمريكى: أردوغان يتحمل أى جرائم حرب فى سوريا ومسئولية إحياء داعش

وزير الدفاع الأمريكى: أردوغان يتحمل أى جرائم حرب فى سوريا ومسئولية إحياء داعش

مايك بنس لـ رئيس الوزراء: لا توجد سوى مصر واحدة فى العالم ونقدر العلاقات معها لأقصى حد.. نائب الرئيس الأمريكى: سأزور تركيا هذا الأسبوع لإيجاد حل للمشكلة التى تسبب فيها دخول القوات التركية للأراضى السورية

مايك بنس لـ رئيس الوزراء: لا توجد سوى مصر واحدة فى العالم ونقدر العلاقات معها لأقصى حد.. نائب الرئيس الأمريكى: سأزور تركيا هذا الأسبوع لإيجاد حل للمشكلة التى تسبب فيها دخول القوات التركية للأراضى السورية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

صراع العلامات التجارية أمام المحكمة الاقتصادية.. شركة "جرافت للرياضة" تقاضى "ماجد الفطيم للترفيه" بسبب العلامة "جرافت كود".. المحكمة تنتدب خبير العلامات للتأكد من استعمال الشركتين العلامة خلال 5 سنوات متتالية

صراع العلامات التجارية أمام المحكمة الاقتصادية.. شركة "جرافت للرياضة" تقاضى "ماجد الفطيم للترفيه" بسبب العلامة "جرافت كود".. المحكمة تنتدب خبير العلامات للتأكد من استعمال الشركتين العلامة خلال 5 سنوات متتالية

موجز 6.. السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية

موجز 6.. السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة