فوز مارجريت أتوود وبرناردين إيفاريستو بجائزة مان بوكر 2019

كتب محمد عبد الرحمن

أعلنت لجنة جائزة مان بوكر البريطانية، فوز كلا من مارغريت أتوود وبرناردين إيفاريستو، بجائزة عام 2019 مناصفة بعدما تعادلا فى تحكيم لجنة تحكيم الجائزة.

وفازت روايتى "الوصايا" لمارجريت أتوود و"فتاة وامرأة" لبرناردين إيفاريستو، مناصفة بجائزة مان بوكر 2019.

وبحسب ما نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية "bbc" تنص قواعد جائزة مان بوكر على أنه لا يجب تقسيم الجائزة، لكن أعضاء لجنة التحكيم أصروا على أنهم العملين يستحقان الفوز، ولا يوجد عمل يتفوق على الثانى فكان قرار الفوز مناصفة بين الكاتبة الكندية الشهيرة والكاتبة البريطانية.

وسوف تقتسم الكاتبتين قيمة جائزة الجائزة الأدبية البالغة 50 ألف جنيه إسترليني، هى المكافاة المالية للجائزة، وبذلك تكون "أتوود"، (79 سنة)، هي أكبر فائزة تحصل على جائزة مان بوكر على الإطلاق، في حين أصبحت "إيفاريستو" هي أول امرأة سوداء تفوز.

يعد هذا هو الفوز الثاني لأتوود بعد فوزها بالجائزة عام 2000 عن رواية "السفاح الأعمى"، والرواية هي تكملة لروايتها "حكاية خادمة"، التي لاقت نجاحًا كبيرًا عند صدورها عام 1985، ووصلت للقائمة القصيرة للجائزة ذاتها، بينما الفوز هو الأول للكاتبة البريطانية صاحبة الـ"60 عاما".

ورواية "فتاة وامرأة" والتي تتناول صراعات اثني عشر شخصًا مختلفًا في بريطانيا، معظمهم من الإناث والسود، تتراوح أعمارهم بين 19 و93 عامًا، وتتنوع خلفياتهم الثقافية وشخصياتهم الجنسية ومهنهم وهم يروون قصصًا عن أنفسهم وعائلاتهم وأصدقائهم وعشاقهم في جميع أنحاء البلاد وعبر السنين.