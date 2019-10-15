فوز جامعة كفر الشيخ بأول مركزين فى مسابقة أفضل عرض بمؤتمر "مصر تستطيع بطلابها"

كفر الشيخ - محمد سليمان

فازت جامعة كفر الشيخ بالمركز الأول مناصفةً مع جامعة سوهاج فى مسابقة أفضل عرض تقديمى فى مؤتمر "مصر تستطيع بطلابها" والتى تشمل درع المؤتمر وشهادة تقدير وجوائز مالية متدرجة.

كما فازت الجامعة بالمركز الثانى فى مسابقة أفضل بحث مناصفةً مع جامعة الوادى الجديد فى مؤتمر "مصر تستطيع بطلابها" والذى نظمته جامعة أسيوط فى الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الحالى بهدف عرض رؤية طلابية لتطوير التعليم العالى والأنشطة الطلابية ودمج الطلاب ذوى الإعاقة تحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وبمشاركة 400 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية.

وفى حفل ختام المؤتمر قدم محافظ أسيوط ورئيس الجامعة درع المؤتمر لوفد جامعة كفر الشيخ المشارك.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن هذه المسابقات تأتى اتساقا مع تطلعات الجامعة فى تحقيق أهدافها الإستراتيجية والقائمة على تعزيز قدرات الطلاب والخريجين من خلال استحداث برامج الموهوبين والمتفوقين لتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم.

وأشاد دسوقى بمؤتمر "مصر تستطيع بطلابها" والذى نظمته جامعة أسيوط، وروح المنافسة الشريفة والتعاون بين المشاركين من خلال تنفيذ أسلوب جديد مبتكر يناسب العصر ويشجع على البحث عن الثقافة والمعلومة .

وأكد دسوقى، اهتمام إدارة الجامعة برعاية طلابها الموهوبين والمتميزين فى المجالات كافة بتنظيم المسابقات الثقافية والفنية والرياضية لاكتشاف المتميزين والموهوبين فى مختلف الأنشطة الطلابية ودعمهم وتعزيز منظومة القيم الأخلاقية ونشر الثقافة العلمية والأدبية بين طلابها.