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فريق طبي ينجح باجراء عملية إصلاح للحول بالعينين لطفله لاول مرة بمستشفى اتميدة بالدقهلية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:56 م
فريق طبي ينجح باجراء عملية إصلاح للحول بالعينين لطفله لاول مرة بمستشفى اتميدة بالدقهلية الطفلة بعد اجراء العملية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نجاح فريق طبي بمستشفى اتميدة المركزي، باجراء عملية إصلاح  للحول بالعينين لطفلة تبلغ من العمر عامان، وهي  تعد من العمليات المتقدمة ذات المهارة الخاصة.
 
حيث تمكن الفريق الطبى من اجراء العملية وذلك بعد عمل فحص لقاع العين والنظر وتبين من الفحص ان النظر سليم  ،  كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لادارة المستشفي والفريق الطبي والفريق المعاون واعدا إياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومه الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.
 
 
 

الدقهلية

صحة الدقهلية

جراحة لاصلاح الحول

مستشفي اتميدة

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