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فرع ثقافة أسوان ينظم فعاليات للأطفال الموهوبين لمدة أسبوع

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 08:47 م
فرع ثقافة أسوان ينظم فعاليات للأطفال الموهوبين لمدة أسبوع ورشة فنية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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تنظم الإدارة العامة لثقافة الطفل، بالتعاون مع فرع ثقافة أسوان أسبوع ثقافى للطفل بمدينة أبو سمبل وكوم أمبو للأطفال الموهوبين، سواء فى "المسرح أو الفنون التشكيلية أو الموسيقى"، جاء ذلك فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء.

وتنظم الفعاليات على مرحلتين خلال الفترة من 17 إلى 25 أكتوبر الجارى، وذلك فى إطار إعلان محافظة أسوان عاصمة للثقافة الإفريقية، واهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمناطق الحدودية.

تبدأ المرحلة الأولى بمدينة أبو سمبل وتبدأ من 17 إلى 21 أكتوبر، والمرحلة الثانية بمدينة كوم أمبو تبدأ من 22 إلى 25 أكوبر، تقام خلالها (5) ورش فنون تشكيلية "من وحى المكان" وورش "حلى" و ورش حكى، وورش حرف يدوية "خيامية"، و ورش تصنيع مسرح عرائس.


ابو سمبل

كوم امبو

الاطفال الموهوبين فى اسوان

ثقافة اسوان

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