غرفة الفنادق: 130 فندقا عائما تعمل بكامل طاقتها بين الأقصر وأسوان

كتبت آمال رسلان

أكد هشام الشاعر عضو غرفة الفنادق أن مؤشرات الحجز والاشغال مع بداية الموسم الشتوى فى الأقصر وأسوان مبشرة للغاية، وتؤكد أن الاشغالات على مدار الموسم ربما تتخطى عام الذروة 2010 والذى شهد أعلى نسبة إشغال.

وأوضح الشاعر لليوم السابع أنه مع بداية أكتوبر الجارى ارتفع عدد الفنادق العائمة التى تعمل بين الأقصر وأسوان إلى 130 فندقا عائما، يعمل حاليا بكامل طاقته ويشهد نسب إشغال مرتفعة، متوقعا أن يؤدى الإقبال على هذا المقصد السياحى بالموسم الشتوى إلى ارتفاع عدد الفنادق العاملة إلى 160 فندقا عائما بداية من الشهر المقبل.

ولفت إلى أنه حتى الشهر الماضى كان إجمالى الفنادق العاملة بكامل طاقتها تبلغ 50 فندقا، وأن ارتفاعها إلى 130 فندق حاليا يؤكد الإقبال العالى الذى تشهده الأقصر وأسوان مع بداية الموسم الشتوى.

ويتزامن ارتفاع الإقبال على الأقصر وأسوان مع عدد من الأحداث الهامة التى أشعلت الموسم مبكرا، منها الاستعدادات الجارية لاستضافة حفلات أوبرا عايدة فى ساحة معبد حتشبسوت يومى 26 و 28 أكتوبر الجارى، وعودة رحلات البالون الطائر المميز للأقصر، فضلا عن تشغيل خطوط طيران شارتر جديدة مباشرة للأقصر من عدد من الدول الأوربية والآسيوية.