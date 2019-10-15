سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية اقتصاد وبورصة

غرفة الفنادق: 130 فندقا عائما تعمل بكامل طاقتها بين الأقصر وأسوان

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:27 م
غرفة الفنادق: 130 فندقا عائما تعمل بكامل طاقتها بين الأقصر وأسوان سياحة - أرشيفية
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد هشام الشاعر عضو غرفة الفنادق أن مؤشرات الحجز والاشغال مع بداية الموسم الشتوى فى الأقصر وأسوان مبشرة للغاية، وتؤكد أن الاشغالات على مدار الموسم ربما تتخطى عام الذروة 2010 والذى شهد أعلى نسبة إشغال.
 
وأوضح الشاعر لليوم السابع أنه مع بداية أكتوبر الجارى ارتفع عدد الفنادق العائمة التى تعمل بين الأقصر وأسوان إلى 130 فندقا عائما، يعمل حاليا بكامل طاقته ويشهد نسب إشغال مرتفعة، متوقعا أن يؤدى الإقبال على هذا المقصد السياحى بالموسم الشتوى إلى ارتفاع عدد الفنادق العاملة إلى 160 فندقا عائما بداية من الشهر المقبل.
 
ولفت إلى أنه حتى الشهر الماضى كان إجمالى الفنادق العاملة بكامل طاقتها تبلغ 50 فندقا، وأن ارتفاعها إلى 130 فندق حاليا يؤكد الإقبال العالى الذى تشهده الأقصر وأسوان مع بداية الموسم الشتوى.
 
ويتزامن ارتفاع الإقبال على الأقصر وأسوان مع عدد من الأحداث الهامة التى أشعلت الموسم مبكرا، منها الاستعدادات الجارية لاستضافة حفلات أوبرا عايدة فى ساحة معبد حتشبسوت يومى 26 و 28 أكتوبر الجارى، وعودة رحلات البالون الطائر المميز للأقصر، فضلا عن تشغيل خطوط طيران شارتر جديدة مباشرة للأقصر من عدد من الدول الأوربية والآسيوية.
 
 

فنادق عائمة

الاقصر

الموسم الشتوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ7.2 مليار قدم مكعب يوميا سبتمبر الماضى

البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ7.2 مليار قدم مكعب يوميا سبتمبر الماضى

فايلر يُطالب الأهلى بغلق ملفى الصفقات والراحلين مؤقتاً

فايلر يُطالب الأهلى بغلق ملفى الصفقات والراحلين مؤقتاً

الأرصاد: أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﺗﺼﻞ للسيول غدا..والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﺗﺼﻞ للسيول غدا..والعظمى بالقاهرة 32 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة