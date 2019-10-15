غدا.. نائب وزير الزراعة تفتتح أول مهرجان لعسل النحل المصرى

كتب عز النوبى

تفتتح الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، غدا الأربعاء أول مهرجان لعسل النحل المصرى تحت رعاية وزارة الزراعة، وجامعة الدول العربية، الذى يستمر لمدة ثلاث أيام ويشارك فيه مصر والسعودية واليمن والأردن والعراق وسلطنة عمان وليبيا وتونس ورواند وعدد من كبرى الشركات العاملة فى مجال النحل.

وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إن المهرجان يجمع منتجى العسل فى مصر للتأكيد على أهمية دور النحل فى التوازن البيئى ولرفع الوعى المجتمعى وأهمية العسل كمنتج غذائى ودوائى عالى القيمة الغذائية، موضحا أن النحل يساعد المزارعين فى نقل حبوب اللقاح والتى تسهم في زيادة انتاجية المحاصيل الزراعية.

وأضافت نائب وزير الزراعة أنه سوف يتم بحث توفير قروض لشباب الخريجين الراغبين فى إنشاء مناحل حيث تعد أحد أهم الأنشطة الاقتصادية الواعدة من خلال تعريف الشباب بصناعة تربية نحل العسل وعوائدها الاقتصادية لفتح أسواق جديدة للمنتجين.