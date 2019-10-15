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"عَيَّطوا".. فوائد لا تعرفها عن البكاء فى مكان العمل

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:00 ص
"عَيَّطوا".. فوائد لا تعرفها عن البكاء فى مكان العمل البكاء فى مكان العمل - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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كثيرٌ منا يشعر بالرغبة فى البكاء، فى منتصف يوم شاق من العمل أو بسبب الضغوطات النفسية التى تحدث بكثرة فى العمل، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد البكاء فى مكان عملك، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

 

فوائد البكاء
فوائد البكاء

 

فوائد البكاء فى مكان العمل
 

عندما تمنع نفسك من البكاء فأنت تخدر شعور السعادة أيضاً
 

عندما تحاول منع العواطف الحزينة والسلبية، فأنت تمنع الطريق أمام السعادة أيضاً، هذا لأنه لا يمكنك تخدير المشاعر بشكل انتقائي، وإذا قمت بذلك، فهذا يمنعك من التعرض لمجموعة من العواطف، لذا فإن احتضان المشاعر الإيجابية والسلبية يساعدك على النمو كشخص.

 

يحسن جودة عملك
 

عندما تتعامل مع المشاعر السلبية وتضعها جانباً، فهذا يمهد الطريق لمزيد من الإنتاجية، لذا، حدد أولوية التعامل مع المشاعر.

 

يؤثر على صحتك البدنية
 

عندما تبدأ في تفريغ مشاعرك، يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب واضطرابات الصحة العقلية، بدلاً من دفن مشاعرك ، يُنصح بشدة بالانفتاح عنها والتخلي عنها، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الضغط المستمر على العواطف إلى الإرهاق في وقت واحد.

 

التعبير عن مشاعرك
 

كن صريحًا مع نفسك وعبر عن مشاعرك بالبكاء إذا أردت، دع رئيسك يعرف ما تمر به وتحدث معه.


فوائد البكاء

البكاء فى مكان العمل

فوائد البكاء فى مكان العمل

البكاء

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