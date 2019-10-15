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عاهل الأردن مهنئا قيس سعيد: نتمنى تعزيز العلاقات بين البلدين

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:05 م
عاهل الأردن مهنئا قيس سعيد: نتمنى تعزيز العلاقات بين البلدين عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى
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بعث عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى برقية تهنئة إلى الرئيس التونسى المنتخب قيس سعيّد، بمناسبة انتخابه رئيسًا لتونس.
 
وأكد الملك عبد الله، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، الحرص على الاستمرار فى تعزيز وتمتين العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتوسيع التعاون فى مختلف المجالات، وإدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
وأعرب عاهل الأردن، عن تمنياته للرئيس التونسى المنتخب بالتوفيق، وللشعب التونسى الشقيق تحقيق ما يصبو إليه من رفعة وتقدم وازدهار.
 

قيس سعيد

الرئيس التونسى الجديد

عاهل الاردن

تونس

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