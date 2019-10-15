عاطل أبو النمرس بعد ضبطه يرشد عن مصدر حصوله على الأسلحة ويعترف بتخزينها فى منزله

كتب بهجت أبو ضيف

أرشد عاطل تم القبض عليه، وبحوزته قطعتان سلاح نارى، وعدد من الطلقات بأبو النمرس، عن مصدر حصوله على المضبوطات، حيث أكد أنه اشتراها من عاطل لبيعها لعملائه.

وذكر المتهم، السابق اتهامه فى عدة قضايا، أنه اعتاد الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث يخزنها بمسكنه، لبيعها لعملائه الذين يترددون عليه، ممن تحول الموانع القانونية، الحصول على أسلحة نارية مرخصة.

حرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس، تفيد اتجار عاطل بالأسلحة النارية غير المرخصة. وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وضبط بحوزته فرد خرطوش، وطبنجة معدلة، و12 طلقة.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.