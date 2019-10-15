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طيران الإمارات يطلق منصة جديدة لنقل مشتريات التسوق الالكترونى من أمريكا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:22 م
طيران الإمارات يطلق منصة جديدة لنقل مشتريات التسوق الالكترونى من أمريكا طيران الإمارات
محمد عبد المجيد

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يستطيع قاطنو دولة الإمارات، التسوق إلكترونيا عبر المنصات التجارية العالمية فى الولايات المتحدة الأميركية، وشراء بضائعهم ونقلها إلى الإمارات بـ 47 درهما لكل كيلو جرام، وذلك عبر المنصة الجديدة "إيمريتس ديليفرى" التى أطلقتها الإمارات للشحن الجوى، التابعة لطيران الإمارات.
 
و وفقا لموقع "الإمارات اليوم"، بعد إنشاء حساب على موقع المنصة، ستوفر مجانا عنوانا افتراضيا للعملاء، ويستطيعون من خلالها شراء منتجاتهم عبر المتاجر الإلكترونية فى الولايات المتحدة، وشحنها إلى العنوان الذى توفره المنصة، وستقوم إيمريتس دليفرز بشحنها تلقائيا إلى الإمارات.
 
وتتيح المنصة أيضا للعملاء، تجميع وتخزين مشترياتهم مجانا لمدة تصل إلى 30 يوما، وخلال هذه المدة، يستطيع المتسوقون طلب تغليف مشترياتهم فى شحنة واحدة، ونقلها إلى دبى مع الإمارات للشحن الجوى، وتسليمها لهم فى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال 3 إلى 5 أيام من تقديم طلب الشحن.
 
وتتوقع المنصة، أن يتراوح حجم الشحنات التى سيتم نقلها خلال الفترة الحالية بين ألف إلى 5000 شحنة يوميا.
 
وخلال 3 إلى 4 أشهر، ستعلن إيمريتس دليفرز عن وجهات أخرى يستطيع من خلالها العملاء شراء منتجات من دول أخرى بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية، كما تستهدف المنصة أيضا إتاحة خدماتها للعملاء خارج دولة الإمارات.
 

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