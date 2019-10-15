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طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية ومعتدل فى الإمارات والبحرين

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 08:00 ص
طقس الخليج.. أمطار رعدية فى السعودية ومعتدل فى الإمارات والبحرين طقس الخليج
كتب محمود رضا الزاملى

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تشهد منطقة دول الخليج العربى، اليوم الثلاثاء، هطول وأمطار رعدية فى السعودية ومعتدل فى الإمارات والبحرين .

هطول أمطار بالسعودية
 

وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، الجوف ،الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، فى حين يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية و المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كمساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية غربية إلى غربية تتحول ما بعد الظهيرة شمالية شرقية بسرعة 15-35 كمساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

معتدل بالأمارات
 

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب شرقاً ظهراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية  18 – 28 كمس، تصل إلى 38 كمس أحياناً.

الموج فى الخليج العربى يكون خفيفا إلى متوسط ..ويحدث المد الأول عند الساعة 13:58 والمد الثانى عند الساعة 02:14 والجزر الأول عند الساعة 20:07 والجزر الثانى عند الساعة 54:07 .

ويكون الموج فى بحر عمان خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:02 والمد الثانى عند الساعة 23:14 والجزر الاول عند الساعة 31: 16 والجزر الثانى عند الساعة 04:51 .

معتدل فى البحرين
 

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، بأن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون حسنا ثم يتحول الى رطب نسبيا خلال الليل.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية من 5 إلى 10 عقد و تصل سرعتها خلال النهار من 10 إلى 15 عقدة أحيانا، ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام، درجة الحرارة: العظمى 35 مئوية والصغرى 30 مئوية، الرطوبة النسبية: العظمى 80 %  والصغرى: 35 %

 


طقس الخليج

أمطار رعدية

السعودية

الإمارات

البحرين

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