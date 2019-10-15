طرق تعزيز عادات غسل اليدين عند الأطفال احتفالا بيومه العالمي

كتبت إيناس البنا

غرس عادات غسل الأيدي في أطفالك منذ البداية أمرمهم للغاية، وفى اليوم العالمى للتوعية بغسل اليدين يجب فهم أهمية الصحة والنظافة، لتعليمهم أساليب غسل اليدين، وأهمية النظافة، وممارسات النظافة الصحية.

وفقا لتقريرموقع " onlymyhealth " فى اليوم العالمى لغسل اليدين، نحن نعلم أنه قد يكون من الصعب ولكن ليس مستحيلا تعليم الطفل غسل اليدين بعد كل نشاط يقوم به، لأن الأطفال يحبون اللعب والمتعة، لذا يحب التفكير فى بعض الطرق المثيرة للاهتمام لتشجيع هذه الممارسة.

أفكار لتعزيز غسل اليدين عند الأطفال



شراء الصابون على هيئة أشكال مفضلة لهم



لا تحضر الصابون بشكله التقليدي الممل المعتاد لأطفالك، ولكن ابحث عن الأنواع التى تأتى على هيئة أشكال مفضلة يحبها الأطفال، ويمكن غناء أغنية معينة أثناء غسل اليدين فقط لزيادة اهتمامهم به.

تركيب موزع تلقائى الصابون



قم بتثبيت موزع صابون أوتوماتيكي في الحمام وسيحبون استخدامه، ولكن مع ذلك، عليك أن تخبرهم بعدم استخدام ذلك دون داع، لأن غسل اليدين أمر جيد ووقاية من الأمراض والبكتيريا

إضافة مؤقت للغسيل



العناصر المهمة لغسل اليدين هي التقنية والتوقيت والتجفيف، علم أطفالك الآلية الصحيحة لغسل اليدين وأيضًا الحد الأدنى من الوقت لغسل اليدين، ينصح بغسل اليدين لمدة 20 ثانية.

تطبيق نظام المكافآت



الأطفال يحبون الهدايا والمكافآت، وهذا هو أفضل وسيلة لتعزيز العادات الجيدة فيها، قم بعمل مخطط لغسل الأيدي وقم بتدوين الأوقات التي قام فيها طفلك بغسل يديه بمفرده وقدم مكافآت.

صنع الفقاعات والرغوة



الاطفال يحبون اللعب بالرغاوي والفقاعات، لذا أحرص على الحصول شراء الصابون الذي ينتج الكثير من الرغوة، وقد ينتهي بهم الأمر باللعب بها ولكن بدلاً من توبيخهم، اجعلهم يفهمون كيف يساعد غسل اليدين في محاربة الجراثيم ومتى تغسل أيديهم.

اختيار الصابون ذو الرائحة المميزة



يعمل العطر الممتع على زيادة الاهتمام وتحفيز الدافع لغسل اليدين تلقائيًا، لا سيما عند الأطفال، حيث يريد طفلك غسل يديهم كثيرًا من أجل الرائحة الجيدة للصابون.