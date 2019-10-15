ضبط 4 أصحاب مخابز استولوا على ربع مليون جنيه من أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (1024) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة ، أبرزها ضبط مسئول مخزن سلع غذائية "بدون ترخيص" تابع لمطعم للوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان (بمحافظة القاهرة) لحيازته (1,300) طن سلع غذائية "جبن رومى"، بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "تعفن ظاهرى".. طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.

وتمكنت الحملات من ضبط مسئول لتعبة المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة دمنهور (بمحافظة البحيرة) لحيازته (223640) عبوة مقرمشات "شيبسى" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدونة عليها، فضلا عن ضبط (4) من أصحاب المخابز البلدية بدائرة قسم شرطة دارالسلام (بمحافظة القاهرة) لقيامهم بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية.. واستيلائهم على (231932) جنيه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.