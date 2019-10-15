ضبط فنى كهرباء بسوهاج بتهمة الاستيلاء على أموال أحد الأشخاص بزعم توظيفه

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جنوب الصعيد، برئاسة العميد صلاح أبوسحلى مدير الإدارة، من إلقاء القبض على فنى كهرباء بسوهاج لنصبه على أحد الأشخاص والاستيلاء على أمواله بزعم توظيفه.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات بتقدم حاصل على دبلوم مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج، ببلاغ أفاد فيه قيام أحد الأشخاص بالحصول منه على مبلغ مالى مقابل تعيينه فى إحدى الوظائف الحكومية.

تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى صحة البلاغ، وتبين قيام فنى كهرباء مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال استغلال النفوذ المزعومة والنصب والاحتيال على المواطنين راغبى التعيين فى الوظائف الحكومية، وقيامه بالاستيلاء من الشاكى على مبلغ مالى قدره 30 ألف جنيه مقابل تعيينه فى وظيفة حكومية، إلا أنه لم يف بما وعد به وامتنع عن رد المبلغ المالى المستولى عليه.

باستدعاء المتحرى عنه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.