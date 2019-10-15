ضبط عصابة يقودها 4 عاطلين لسرقة السيارات فى الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط مديرية أمن الجيزة، من القبض على 4 عاطلين لاتهامهم بسرقة السيارات بمدينة الشيخ زايد، واعترف المتهمون، بتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، إلى تورط " محمد.س." و " أحمد. أ "، و سليمان،.ع " و " كريم. م " عاطلين فى تكوين عصابة لسرقة السيارات.

بالحصول على إذن من النيابة تم إعداد كمين للمتهمين، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة عدد من السيارات، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.