ضبط صاحب مخزن سلع غذائية بحوزته 1.3 طن رومى متعفنة بمدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على صاحب مخزن سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من العميد محمد رجائى مدير شرطة التموين، بضبط مسئول مخزن سلع غذائية "بدون ترخيص" تابع لمطعم للوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، لحيازته (1,300) طن سلع غذائية "جبن رومى"، بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "تعفن ظاهرى"طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.