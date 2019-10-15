ضبط صاحب محل خردوات بحوزته شيش إلكترونية مهربة بمدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن ضباط مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على صاحب محل خردوات وبحوزته كميات من قطع الشيشة الإلكترونية ومستلزماتها المهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بالمديرية ، بقيام صاحب محل خردوات كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بحيازة كمية من قطع الشيشة الإلكترونية ومستلزماتها المستوردة، غير مسدد عنها الرسوم الجمركية بالمحل ملكه، بقصد الاتجار، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وعُثر بداخل المحل على (قطعة 13 شيشة إلكترونية- 143 زجاجة زيت خاص بالشيش الإلكترونية- شاحن بطارية خاصة للشيش- 20 علبة قطع غيار للشيش) وجميعها مستوردة وغير مسددة الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالمخالفة للقانون، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباحاً غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.