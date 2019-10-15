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ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1250 مخالفة مرورية بكفر الشيخ

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 09:56 ص
ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1250 مخالفة مرورية بكفر الشيخ أسلحة نارية - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت حملة مديرية أمن كفرالشيخ، بإشراف اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائى، من ضبط 5 أسلحة نارية "2طبنجه، و2فرد خرطوش، وبندقية"، وضبط 580  جرام حشيش و125جرام هيروين، و590 كيلو جرام بانجو، بحوزة عاطلين بعدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ .

وضبطت الحملة 35 قضية تموينية متنوعة "عدم الإعلان عن أسعار غذائية وغير غذائية، وعدم حمل شهادة صحية، ومزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص، وضبط فسيخ غير صالح للاستخدام الآدمى" .

كما تم تحرير 1250 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 15 دراجة بخارية، كما تمكنت حملة تنفيذ الأحكام من تنفيذ 3800 حكم قضائى متنوع ما بين حكم حبس جزئي، وحبس مستأنف، وغرامات جزئية ومستأنفة.

 

 


كفر الشيخ

اسلحة نارية

مديرية امن كفر الشيخ

مخالفات تموينية بكفر الشيخ

هيروين

ضبط هاربين بكفر الشيخ

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