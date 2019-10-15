صور.. وكيل تعليم كفر الشيخ تدشن مبادرة لتنمية مهارات الأخصائيين الاجتماعيين

كفر الشيخ – محمد سليمان

دشنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ خلال مؤتمر بقاعة مجلس مدينة سيدي سالم، مبادرة لتدريب وتنمية وثقل مهارات الاخصائي الاجتماعي في جميع مراحل التعليم، بمدارس إدارة سيدي سالم التعليمية، للارتقاء بمستوى الأداء المهني والتنمية المهنية المستدامة للعاملين بحقل التربية الاجتماعية بالتعاون مع المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، وشملت محاور المؤتمر حول جماعات النشاط، والتربية الوالدية، والتنظيمات التربوية .

جاء ذلك بحضور المهندس عايده ماضى، رئيس مدينة سيدي سالم، والدكتور طارق عماره رئيس مجلس أمناء المحافظة ،ووفاء عبدالله، مدير عام الشئون التنفيذية، وغادة النحاس، مدير إدارة المتابعة، ومجدي الورداني ، مدير عام إدارة سيدي سالم التعليمية ، ومحمد عبيدي ، عادل عبدالجواد ،مدير عام الإدارة العامة للتربية الاجتماعية بوزارة التربية والتعليم ، وأمين الدسوقي ، مدير إدارة مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بالوزارة ، محمد كساب ، موجه أول تربية اجتماعية بإدارة مدينة نصر ،وجيهه عياد موجه عام التربية الاجتماعية ، حمودة يونس ، مسئول اتحاد طلاب المديرية ،وجميع مجلس الأخصائيين الاجتماعيين بسيدي سالم.

وقالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الأخصائي الاجتماعي هو الحصن الحصين داخل المدارس لان الاخصائي الاجتماعي لو أدى الدور المطلوب منه لحل المشاكل واكتشف المواهب وفعل الجمعيات الموجودة بالمدارس منها جماعة الهلال الأحمر والصحافة وغيرها، لذا جاء تدشين مبادرة لتدريب جميع الأخصائيين مجانا على يد أساتذة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، بالتعاون مع عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

وأضافت وكيل الوزارة، هناك حالات فردية تصلها بشكل يومي بالمدارس تمثل خطورة على الطلاب، لذا كان توجيه الطلاب وحل مشاكلهم أهم من الجانب العلمي، مؤكدة أنها ستعقد عددا من اللقاءات مع أولياء الامور لبيان كيفية معاملة الطلاب وبيان خطورة ما يتعرض له الطلاب نتيجة اهمال الوالدين.

وعلى جانب آخر تفقدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، 3 مدارس تابعة لإدارة سيدي سالم التعليمية وهي المدرسة الإعدادية للبنات بسيدى سالم والمدرسة الثانوية بنات بسيدى سالم، ومدرسة الشهيد محمد فؤاد شحاته الثانوبة العسكرية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالمدارس والوقوف على تطبيق إجراءات الأمن والسلامة،واستلام الكتب، ومتابعة نسية حضور الطلاب، والتأكد من التفيل التكنولوجي في المدرستين الثانويتين.

وتفقدت وكيل الوزارة الفصول بالمدارس وناقشت الطالبات والطلاب فيما درسوه من موضوعات متعددة، إضافة للاستماع لآرائهم عن المدرسة، ومقترحاتهم.

وأشادت الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة، بالطلاب والطالبات لحرصهم على الحضور للمدارس والاستفادة من معلميهم، كما حيت وكيل الوزارة المعلمين على المجهود المبذول بالمدارس مطالبا ببدل المزيد من الجهد لصالح الطلاب والطالبات.



وكيل تعليم كفر الشيخ تدشن مبادرة لتنمية مهارات الأخصائيين الاجتماعيين



وكيل تعليم كفر الشيخ تدشن مبادرة لتنمية مهارات الأخصائيين الاجتماعيين



وكيل تعليم كفر الشيخ تدشن مبادرة لتنمية مهارات الأخصائيين الاجتماعيين



وكيل تعليم كفر الشيخ تدشن مبادرة لتنمية مهارات الأخصائيين الاجتماعيين



وكيل تعليم كفر الشيخ تدشن مبادرة لتنمية مهارات الأخصائيين الاجتماعيين



وكيل تعليم كفر الشيخ تدشن مبادرة لتنمية مهارات الأخصائيين الاجتماعيين