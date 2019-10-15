صور.. نائب محافظ الإسماعيلية يفتتح مقر الوحدة المحلية الجديد لقرية هويس سرابيوم

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد للمحافظة ومتولى حسن، رئيس مركز ومدينة فايد والدكتور خالد خلف قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس أحمد الشيمى، مدير عام مديرية الطرق والنقل وجمع كبير من القيادات التنفيذية، جولة ميدانية بمركز ومدينة فايد، فى إطار سلسلة الجولات الميدانية التى يقوم بها لمختلف مراكز ومدن المحافظة وقطاعاتها الخدمية لمتابعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات الخدمية ودفع عجلة العمل بها وتذليل أية معوقات تعترض سبل تنفيذها.

وتضمنت الجولة تفقد ومتابعة أعمال رصف طريق الخفاجات بطول حوالى 3 كيلومترات وتكلفة مالية قدرها 4 ملايين جنيه وهو بديل للطريق الزراعى دائرى منطقة سرابيوم ويربط قرى مركز ومدينة الإسماعيلية بقرى مركز ومدين فايد ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تنفيذه خلال ما لا يزيد عن 20 يومًا.

كما قام نائب محافظ الإسماعيلية ومرافقوه من القيادات بافتتاح مبنى مقر الوحدة المحلية الجديد لقرية هويس سرابيوم، والذى أقيم على مساحة اجمالية قدرها 900 مترا مربعا وملحق به دار مناسبات أقيمت بالجهود الذاتية.

كما شملت الجولة تفقد ومتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان مدخل طريق القناة أمام شاطئ الزهور والذى يتم تطويره بالتنسيق والتعاون فيما بين إدارة المرور ومديرية الطرق.



نائب محافظ الإسماعيلية يفتتح مقر الوحدة المحلية الجديد لقرية هويس سرابيوم



نائب محافظ الإسماعيلية يفتتح مقر الوحدة المحلية الجديد لقرية هويس سرابيوم



نائب محافظ الإسماعيلية يفتتح مقر الوحدة المحلية الجديد لقرية هويس سرابيوم



نائب محافظ الإسماعيلية يفتتح مقر الوحدة المحلية الجديد لقرية هويس سرابيوم



نائب محافظ الإسماعيلية يفتتح مقر الوحدة المحلية الجديد لقرية هويس سرابيوم



نائب محافظ الإسماعيلية يفتتح مقر الوحدة المحلية الجديد لقرية هويس سرابيوم



نائب محافظ الإسماعيلية يفتتح مقر الوحدة المحلية الجديد لقرية هويس سرابيوم



نائب محافظ الإسماعيلية يفتتح مقر الوحدة المحلية الجديد لقرية هويس سرابيوم



نائب محافظ الإسماعيلية يفتتح مقر الوحدة المحلية الجديد لقرية هويس سرابيوم



نائب محافظ الإسماعيلية يفتتح مقر الوحدة المحلية الجديد لقرية هويس سرابيوم



نائب محافظ الإسماعيلية يفتتح مقر الوحدة المحلية الجديد لقرية هويس سرابيوم (