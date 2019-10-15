صور.. مقتل اثنين فى مظاهرات عنيفة بغينيا احتجاجا على تغيير الدستور

كوناكرى (رويترز)

قال مسئولون وسكان إن شرطيا على الأقل ومحتجا قتلا الاثنين، خلال مظاهرات فى غينيا للتنديد باحتمال تغيير الدستور بما يسمح للرئيس ألفا كوندى الترشح لفترة رئاسة ثالثة.

وقال شهود إن الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين خلال قيامهم بنهب مواقع عسكرية وإغلاق الطرق فى العاصمة كوناكرى كما شاب العنف احتجاجات فى مامو معقل المعارضة فى شمال البلاد.

وستنتهى فترة رئاسة كوندى (81 عاما) الثانية والأخيرة ومدتها خمس سنوات العام المقبل لكنه رفض استبعاد خوض الانتخابات مجددا. وفى الشهر الماضى طلب من الحكومة النظر فى وضع دستور جديد مما جعل المعارضة تدعو إلى سلسلة مظاهرات اعتبارا من الأسبوع الحالي.

وقال طبيب فى مستشفى بكوناكرى إن المحتج قتل بالرصاص فى العاصمة. وقال سكان فى مامو إن متظاهرين ضربوا الشرطى حتى الموت.



الشرطة تطارد المتظاهرين



العنف فى كينيا



المتظاهرون يشعلون النيران



جانب من اعمال العنف فى كينيا



جانب من العنف فى كينيا



سيارة الشرطة تفر من حجارة المتظاهرين



شرطة كينيا