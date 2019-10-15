صور.. مسيرة للطلبة المكفوفين بالسويس احتفالا باليوم العالمى للعصا البيضاء

السويس - السيد فلاح

نظمت مديرية التربية والتعليم فى السويس، اليوم الثلاثاء، مسيرة للأطفال المكفوفين، وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للعصا البيضاء بمحافظة السويس بمشاركة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.

وشارك فى المسيرة كل من الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام والأستاذ خالد سعداوى السكرتير العام المساعد، وسلمى الشاعر مدير عام التربية والتعليم، والقيادات التنفيذية وقيادات مديرية التربية والتعليم وعدد من طلاب وطالبات مدرسة النور للمكفوفين، من حملة العصا البيضاء، وذلك بإشراف إدارة التربية الخاصة بالسويس.

تقام المسيرة تحت رعاية وزارة التربية والتعليم واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والتى بدأت من أمام ميدان الخضر مرورا بشارع الجلاء، وأمام ديوان عام المحافظة، وأعطى محافظ السويس توجيهاته لمديرى الإدارات التعليمية الثلاثة بالمرور يوميا على مدارس التربية الخاصة لتلبيه طلبات واحتياجات ذوى القدرات الخاصة، معلنا دعمه الكامل لهم سواء بمدارس أو الأماكن التى يتواجدون بها.

وقالت الدكتورة إيمان مصطفى، مدير إدارة التربية الخاصة، إن الهدف من المسيرة تعريف المجتمع بحق الكفيف فى عبور الطريق بأمان، ورسالة إلى المارة بضرورة احترام هذا الحق ومساعدة كل حاملى العصا البيضاء على عبور الشارع بأمان دون خوف.

وأضافت مدير إدارة التربية الخاصة، خلال مشاركتها فى المسيرة، أن العصا البيضاء وسيلة تأمين مرور الكفيف فى الشارع أو غيره من الأماكن، وبمثابة وسيلة تعويضية يعتمد عليها الكفيف خلال سيره بالشوارع وتحسس الطريق من حوله وتجنب أخطار الطرق.

يذكر أن العصا البيضاء فكرة قديمة ترجع إلى عام 1921 طورها أحد المكفوفين ويدعى "جيمس بيجز" لتصبح أداة لمعاونة الكفيف على المشى والتنقل.

وأصدرت الهيئة العامة للأمم المتحدة بيانًا باعتبار 15 أكتوبر من كل عام يوما عالميا للعصا البيضاء، وقد أقر الاتحاد العالمى للمكفوفين الذى تأسس فى العام 1948 هذا الإجراء، وشجع على زيادة المعرفة وتفهم حقوق واحتياجات المكفوفين.



مسيرة للطلبة المكفوفين بالسويس احتفالا باليوم العالمى للعصا البيضاء



مسيرة للطلبة المكفوفين بالسويس احتفالا باليوم العالمى للعصا البيضاء



مسيرة للطلبة المكفوفين بالسويس احتفالا باليوم العالمى للعصا البيضاء



مسيرة للطلبة المكفوفين بالسويس احتفالا باليوم العالمى للعصا البيضاء



مسيرة للطلبة المكفوفين بالسويس احتفالا باليوم العالمى للعصا البيضاء



مسيرة للطلبة المكفوفين بالسويس احتفالا باليوم العالمى للعصا البيضاء