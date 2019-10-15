صور.. محافظ مطروح يفتتح مركز شباب وملعب قانونى بتكلفة 4.4 مليون جنيه بواحة سيوة

مطروح - حسن مشالى

استقبل أهالى واحة سيوة، اليوم الثلاثاء، اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح، خلال زيارته الميدانية للواحة، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، لخدمة أهالي سيوة، بالإضافة إلي حضور فعاليات أعياد السياحة والحصاد وافتتاح مهرجان النخيل سيوة 2019.

وافتتح اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح مركز شباب وملعب قانونى بتكلفة 4.4 مليون جنيه.

وكان في استقبال محافظ مطروح، اللواء وفائي الحصيوى رئيس مجلس المدينة ونواب البرلمان ومشايخ وأهالي سيوة، وبحضور المحاسب محمد ابو غنيمة سكرتير عام المحافظة، ومديري عدد من الأجهزة التنفيذية بمطروح.

وتفقد محافظ مطروح، في بداية زيارته للواحة، أعمال التطوير الجديدة بمبني مجلس المدينة، التى تضم قاعات اجتماعات وقاعة استقبال الزوار ومكتب رئيس المدينة.

وافتتح اللواء مجدى الغرابلي، مركز شباب سيوة، بعد أعمال تطوير وتنجيل الملعب القانوني بتكلفة 2 مليون و 800 ألف جنيه وافتتاح مركز الشباب بتكلفة مليون و 600 ألف جنيه.

وتابع المحافظ، افتتاح أولمبياد المحافظات الحدودية بمحافظة مطروح، وأطلق شارة البدء لانطلاق الأولمبياد، وشاهد طابور العرض ومباراة للكرة الخماسية.

وأوضح خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة بمروح، أن الاولمبياد بالمحافظات الحدودية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وتبدأ من من سن 16 إلى 22 سنة للألعاب المختلفة.



محافظ مطروح يفتتح مركز شباب وملعب قانونى بواحة سيوة



محافظ مطروح يفتتح مركز شباب وملعب قانونى بواحة سيوة



محافظ مطروح يفتتح مركز شباب وملعب قانونى بواحة سيوة