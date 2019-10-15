صور.. محافظ مطروح يضع حجر أساس مدرسة ويتفقد عمارات السكن الإداري بسيوة

مطروح – حسن مشالي

وضع مجدى الغرابلى محافظ مطروح، خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة ، اليوم الثلاثاء، حجر أساس توسعات مدرسة السبوخة ٢ للبنات بسيوة، بتكلفة 5,5 مليون جنيه، ضمن توسعات ووضع حجر الأساس لإقامة 3 مدارس جديدة بالواحة، وهي إنشاء مدرسة السلام الإعدادية بتكلفة ٩ ملايين جنيه وتوسعة مدرسة الزيدان الابتدائية بتكلفة ٦ ملايين جنيه في إطار تطوير منظومة التعليم بالمحافظة.

رافق محافظ مطروح، خلال وضع حجر اساس مدرسة السبوخة٢، المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة ونواب البرلمان ورئيس مدينة سيوة والدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ومجاهد نجم مدير الأبنية التعليمية بالمحافظة.

وتفقد محافظ مطروح عمارات السكن الإداري الجديد لمنطقة بريزى في سيوة، والتي تتكون من 4 عمارات بإجمالي 48 وحدة سكنية وذلك بعد استكمال توصيل المرافق والبنية التحتية من كهرباء ومياه ورصف، تمهيدا لتسكين الموظفين بالجهات المختلفة بالواحة تحقيقا لاستقرارهم الوظيفي مع البعد الجغرافي لواحة سيوة.

وكان اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح قد شارك أهالي سيوة احتفالاتهم التراثية، بأعياد السياحة والحصاد والتصالح، بمنطقة جبل الدكرور، التى تقام في الأيام القمرية لشهر أكتوبر من كل عام، ويحرص أهالي سيوة على إقامة هذا الطقس التراثي منذ أكثر من 160 سنة، وعو بمثابة مؤتمر سلام وتصالح بين جميع أهالي الواحة، يستمر لمدة 3 أيام، وتقدم خلاله وائم الطعام لآلاف المشاركين من أهالي سيوة وزوارها وبعض السياح الأجانب.



محافظ مطروح يضع حجر أساس مدرسة بسيوة



محافظ مطروح وسط فتيات سيوة بزيهن التقليدي



محافظ مطروح يتفقد السكن الاداري الجديد بسيوة



عمارات السكن الاداري الجديدة بسيوة