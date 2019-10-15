سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ سوهاج يجرى زيارة مفاجئة لمستشفى طهطا للاطمئنان على الخدمة الصحية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:24 ص
صور.. محافظ سوهاج يجرى زيارة مفاجئة لمستشفى طهطا للاطمئنان على الخدمة الصحية زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمستشفى طهطا العام
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، خلال جولة ليلية مفاجئة، مدن طهطا، وجهينة، والمراغة، للوقوف على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

 

وأوضح الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج، أن المحافظ بدأ جولته بتفقد مستشفى طهطا العام، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن المحافظ تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الأطقم الطبية.

 

وأضاف "التونى"، أن المحافظ تفقد مدخل مدينة طهطا البحرى، وكوبرى طهطا العلوى، وشارع صلاح سالم، وشارع أحمد عنبر، وعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، لافتاً إلى رصد عدد من المركبات والموتوسيكلات والتوك توك المخالفين للسير عكس الاتجاه، حيث وجه المحافظ باستدعاء إدارة المرور واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المركبات المخالفة.

 

وذكر المتحدث الرسمى، أن المحافظ تفقد قرية عنيبس التابعة لمركز جهينة، وعدد من الشوارع، لافتا الى رصد تراكمات للقمامة بمدخل القرية، وتشوينات لمخلفات الذرة الشامية على جوانب الطرق داخل القرية، مشيراً أن المحافظ وجه برفع وازالة تلك المخلفات.

 

كما تفقد المحافظ شوارع مركز المراغة، ورصد تشوينات لمواد البناء بجانب طريق أسيوط سوهاج الزراعى، عند مدخل قرية شندويل، ووجه المحافظ بإزالة تلك التشوينات ومصادرة مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر تعدى على الأراضى الزراعية، كما تفقد المحافظ مدخل قرية شندويل البلد، ورصد تشوينات لمخلفات الذرة الشامية على جانبى الطريق ووجه المحافظ بإزالتها حفاظا على البيئة وسلامة المنازل المجاورة.

 

زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمستشفى طهطا العام (1)
زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمستشفى طهطا العام 

 

زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمستشفى طهطا العام (2)
زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمستشفى طهطا العام 

 

زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمستشفى طهطا العام (3)
زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمستشفى طهطا العام 

 

زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمستشفى طهطا العام (4)
زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمستشفى طهطا العام 

 

زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمستشفى طهطا العام (5)
زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمستشفى طهطا العام (

 

زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمستشفى طهطا العام (6)
زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمستشفى طهطا العام 

 

زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمستشفى طهطا العام (7)
زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمستشفى طهطا العام 

 

زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمستشفى طهطا العام (8)
زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمستشفى طهطا العام 

 


محافظ سوهاج

سوهاج

محافظة سوهاج

مستشفى طهطا العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ7.2 مليار قدم مكعب يوميا سبتمبر الماضى

البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ7.2 مليار قدم مكعب يوميا سبتمبر الماضى

فايلر يُطالب الأهلى بغلق ملفى الصفقات والراحلين مؤقتاً

فايلر يُطالب الأهلى بغلق ملفى الصفقات والراحلين مؤقتاً

الأرصاد: أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﺗﺼﻞ للسيول غدا..والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﺗﺼﻞ للسيول غدا..والعظمى بالقاهرة 32 درجة

برنامج تدريبى للدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

برنامج تدريبى للدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

رونالدو بعد هدفه الـ700 فى مباراة البرتغال: الإنجازات تأتى من نفسها

رونالدو بعد هدفه الـ700 فى مباراة البرتغال: الإنجازات تأتى من نفسها

هاشتاج #لبنان_يحترق يتصدر تويتر.. ومخاوف من عدم السيطرة على الحرائق

هاشتاج #لبنان_يحترق يتصدر تويتر.. ومخاوف من عدم السيطرة على الحرائق

فيديو معلوماتى.. أخطر 5 سمكات سامة.. اعرف قصتها ومتقربش منها

فيديو معلوماتى.. أخطر 5 سمكات سامة.. اعرف قصتها ومتقربش منها

بث مباشر.. تركيا تواصل عدوانها على الأراضى السورية لليوم السابع على التوالى

بث مباشر.. تركيا تواصل عدوانها على الأراضى السورية لليوم السابع على التوالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة