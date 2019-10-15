صور.. محافظ سوهاج يجرى زيارة مفاجئة لمستشفى طهطا للاطمئنان على الخدمة الصحية

سوهاج - محمود مقبول

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج، خلال جولة ليلية مفاجئة، مدن طهطا، وجهينة، والمراغة، للوقوف على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج، أن المحافظ بدأ جولته بتفقد مستشفى طهطا العام، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أن المحافظ تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الأطقم الطبية.

وأضاف "التونى"، أن المحافظ تفقد مدخل مدينة طهطا البحرى، وكوبرى طهطا العلوى، وشارع صلاح سالم، وشارع أحمد عنبر، وعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، لافتاً إلى رصد عدد من المركبات والموتوسيكلات والتوك توك المخالفين للسير عكس الاتجاه، حيث وجه المحافظ باستدعاء إدارة المرور واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المركبات المخالفة.

وذكر المتحدث الرسمى، أن المحافظ تفقد قرية عنيبس التابعة لمركز جهينة، وعدد من الشوارع، لافتا الى رصد تراكمات للقمامة بمدخل القرية، وتشوينات لمخلفات الذرة الشامية على جوانب الطرق داخل القرية، مشيراً أن المحافظ وجه برفع وازالة تلك المخلفات.

كما تفقد المحافظ شوارع مركز المراغة، ورصد تشوينات لمواد البناء بجانب طريق أسيوط سوهاج الزراعى، عند مدخل قرية شندويل، ووجه المحافظ بإزالة تلك التشوينات ومصادرة مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر تعدى على الأراضى الزراعية، كما تفقد المحافظ مدخل قرية شندويل البلد، ورصد تشوينات لمخلفات الذرة الشامية على جانبى الطريق ووجه المحافظ بإزالتها حفاظا على البيئة وسلامة المنازل المجاورة.



زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمستشفى طهطا العام



زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمستشفى طهطا العام



زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمستشفى طهطا العام



زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمستشفى طهطا العام



زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمستشفى طهطا العام (



زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمستشفى طهطا العام



زيارة مفاجئة لمحافظ سوهاج لمستشفى طهطا العام