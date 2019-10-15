صور.. محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قناة السويس لتدشين القاطرة "على شلبى"

بورسعيد – السيد فلاح

استقبل اللواء عادل الغضبان،محافظ بورسعيد، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، فور وصوله لديوان عام المحافظة.

وعقد المحافظ ورئيس الهيئة لقاء لبحث ومناقشة أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والمحافظة، والمشاركة المجتمعية للهيئة فى مجال المشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض بورسعيد.

وسيتوجه محافظ بورسعيد ورئيس هيئة قناة السويس إلى ترسانة بورسعيد البحرية، لتدشين القاطرة "على شلبى" بقوة شد 70 طن.



محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قناة السويس



محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قناة السويس



محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قناة السويس



محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قناة السويس