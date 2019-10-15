صور.. محافظ بنى سويف يكرم 105 عمال بالصحة لاجتياز دورة إعداد قادة مؤسسات الصحة

بنى سويف - هانى فتحى

كرم المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف 105 من العاملين بالمنظومة الصحية (أطباء وصيادلة ومديرى وحدات علاجية) الذين اجتازوا دورة إعداد قادة المؤسسات الصحية التى تم تنظيمها بمركز تدريب وتنمية الموارد البشرية بمديرية الصحة تفعيلاً لبروتوكول التعاون المشترك الموقع بين مديرية الصحة وأكاديمية لوجيستيك للدراسات المتقدمة والتعليم المستمر، حيث حضر فعاليات التكريم الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ،الدكتور حسام غضابى مدير أكاديمية لوجيستيك، والدكتور محمد عبد القادر مدير إدارة التدريب بمديرية الصحة، والأستاذة نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف

وسلم المحافظ شهادات الدورة للمتدربين، مقدما لهم التهنئة ومحفزا ومشجعا على أهمية الاستمرار فى تنمية المهارات، وصقلها بالخبرات المكتسبة من العمل الجاد، مؤكدا دعمه الكامل للقطاع الصحى بكافة مكوناته، لاسيما أن العنصر البشرى فى المنظومة أهم مكون.

كما أكد المحافظ دعمه المادى والمعنوى لمركز تدريب مديرية الصحة وكافة الأنشطة والبرامج التدريبية، والحاصلين على الدورات ، مشيرا إلى أن المتدربين يمثلون دعما كبيرا لخطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أهمية تفعيل البروتكولات الموقعة فى هذا الشأن ، وأنه سيتابع هذا الملف متابعة مباشرة، فى إطار تنفيذ خطة ورؤية الدولة فى التنمية البشرية.

ومن جانبه أعرب وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالناصر عن تقديره لدعم المحافظ المستشار هانى عبد الجابر للمنظومة الصحية، خاصة فى مجال تنمية قدرات ومهارات العاملين بالمنظومة لتقديم خدمة طبية وعلاجية أفضل، لافتا إلى أن أكاديمية لوجيستيك هى إحدى الشركات المتخصصة فى تنمية الموارد البشرية والتدريب والتعليم المستمر، والتى تهدف إلى تنمية الموارد البشرية بكافة تخصصاتها بالقطاع الصحى وتنمية المهارات القيادية وخلق جيل من القيادات قادر على إدارة المنشآت الطبية طبقا لمعايير الجودة.

وأضاف وكيل الوزارة أن أكاديمية لوجيستيك وقعت بروتوكول تعاون مع الأكاديمية البحرية بالإسكندرية لفتح باب التسجيل بماجستير لوجيستيات إدارة المستشفيات باللغة الانجليزية MBA وبأسعار مدعمة من الاكاديمية البحرية للعاملين بالقطاع الصحى ببنى سويف، حيث تقدم أكاديمية لوجيستيك برامج تدريبية ودبلومات مهنية معتمدة فى مجالات إدارة المستشفيات والجودة ومكافحة العدوى والتغذية وإعداد قادة المؤسسات الطبية بهدف الارتقاء وإثراء وتطوير كفاءة العاملين بالقطاع الصحى ببنى سويف.



محافظ بنى سويف يكرم 105 عاملين بالصحة



محافظ بنى سويف يكرم 105 عاملين بالصحة



محافظ بنى سويف يكرم 105 عاملين بالصحة



محافظ بنى سويف يكرم 105 عاملين بالصحة



محافظ بنى سويف يكرم 105 عاملين بالصحة



محافظ بنى سويف يكرم 105 عاملين بالصحة



محافظ بنى سويف يكرم 105 عاملين بالصحة



محافظ بنى سويف يكرم 105 عاملين بالصحة