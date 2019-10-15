صور.. محافظ الغربية يفتتح المركز الطبى بقرية الناصرية بتكلفة 14 مليون جنيه

الغربية محمد طارق

افتتح اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، المركز الطبى بقرية الناصرية المقام على مساحة 540م2 والذى يضم "وحدة غسيل كلوى تضم 10 ماكينات غسيل – قسم عناية مركزة – قسم علاج طبيعى – 2 عيادة أسنان – قسم تركيبات أسنان ثابتة ومتحركة – قسم أشعة – قسم تحاليل – وحدة معالجة مياه – قسم تعقيم – صيدلية – شبكات غاز – غرفة النفايات الطبية الخطرة"، وذلك بإجمالى 14 مليون جنيه بالجهود الذاتية.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ الغربية أقسام المركز الطبى المختلفة المزودة بأحدث الأجهزة الطبية، حيث وجه وكيل وزارة الصحة بالتأكد من توفير الأطقم الطبية اللازمة لتشغيل المركز بصفة مستمرة وبكامل طاقته مع الالتزام الكامل بجداول الصيانة الدورية للأجهزة الطبية لضمان الاستفادة منها أطول فترة ممكنة.

وأشاد محافظ الغربية، بالمشاركات المجتمعية التى تساهم فى تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة المجهودات التى تساهم فى تطوير المنظومة الصحية لتخفيف العبء عن كاهل المرضى، مقدماً الشكر لكل من ساهم فى إنشاء وتجهيز هذا الصرح الطبى الذى يقدم خدماته لأهالى القرية والقرى المجاورة.

وعلى هامش افتتاح المركز الطبى تفقد محافظ الغربية نقطة إسعاف قرية الناصرية التابعة للمركز الطبى والمقامة بتكلفة مليون جنية لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة.



المحافظ يتفقد السيارات المجهزة



المحافظ يستمع لشرح تفصيلي لوكيل الصحة



محافظ الغربية يتفقد المركز .



محافظ الغربية يتفقد المركز الطبي.



محافظ الغربية يتفقد المركز الطبي_1



محافظ الغربية يتفقد المركز



محافظ الغربية يفتتح المركز الطبي لقرية الناصرية