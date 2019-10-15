صور.. محافظ الشرقية يشارك فى احتفالات الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة

الشرقية - إيمان مهنى

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، فاعليات بانوراما حرب أكتوبر بعنوان "العبور الجديد" والذى تنظمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع إتحاد طلاب جامعة الزقازيق وأسرة من أجل مصر، بمشاركة جامعة مدينة السادات، فى حضور الدكتورة مرفت عسكر نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، واللواء محسن زكى مساعد مدير أمن الشرقية للشرطة المتخصصة، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلبة وطالبات الجامعة، وذلك بالصالة المغطاه بجامعة الزقازيق.

بدأت الإحتفالية بطابور العرض لحملة أعلام كليات الجامعات المشاركة فى إحتفالية بانوراما حرب أكتوبر نصر 46 حاملين علم مصر والشرقية وجامعة الزقازيق، وقدمت طالبات كلية التربية الرياضية بنات تابلوه فنى وأغانى وطنيه فى حب مصر نالت إستحسان وإعجاب الحضور.

وألقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كلمة أكد فيها أن يوم السادس من أكتوبر سيظل علامة مضيئة فى تاريخ مصر الحديث، نستلهم منه الدروس والعبر ونتذكر ماقدمة الشعب المصرى وقواته المسلحة الباسلة لإسترداد الأرض وصون الكرامه المصرية، مطالباً ببذل المزيد من العمل والعطاء لبناء مصرنا الجديدة التى نحلم بها ونسعى لرفع رايتها خفاقة بين الدول متمنياً لطلاب الجامعات المشاركين أوقاتاً طيبة على أرض محافظة الشرقية ومد جسور التواصل للمشاركة فى بناء وصنع مستقبل مصر.

بدأ الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق كلمته بتقديم التهنئة للحضور بمناسبة مرور 46 عاماً على ذكرى إنتصارات حرب أكتوبر المجيدة والتى كانت وستظل ملحمة عسكرية ودرساً وطنياً خالصاً يحمل فى طياته كل معانى الإخلاص والتفانى للوطن وقال: أن ذكرى إنتصارات حرب أكتوبر ستظل فى ذاكرة التاريخ نفخر بها دائماً على مر العصور.

محافظ الشرقية والحضو بالحفل

حفل انتصارات اكتوبر

احتفالية كبرى بانتصارات اكتوبر

محافظ الشرقية يتوسط القيادات بحفل انتصارات اكتوبر