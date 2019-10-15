صور.. محافظ الدقهلية يشارك فى حفل مدرسة المنصورة الثانوية بذكرى نصر أكتوبر

الدقهلية - شريف الديب

شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم احتفال مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية، فى إطار ذكرى احتفالات نصر أكتوبر المجيد، وكان فى استقباله المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، والمقدم تامر العوضى المستشار العسكرى للمحافظة، وأحمد عبد السميع رئيس حى غرب.

ووجه الدكتور شاروبيم رسالة إعزاز وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قائد نهضة مصر الحديثة، من أرض مدرسة المنصورة العسكرية اليوم، فى إطار الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيد ومرور 46 عاما عليها.

وأكد محافظ الدقهلية، أن انتصارات أكتوبر لم تكن مجرد عبوراً للقناة وإنما عبورا للمستقبل وبناء مصر الحديثة، والتنمية والرخاء التى حدثت بعد ذلك فى أرض سيناء خير شاهد على ذلك.

وقال شاروبيم إن هذا الوطن سيظل مرفوع الرأسه بين العالم فأنتم المستقبل الذى تنطلق به مصر وأنتم حماة الأرض والعرض ضد الإرهاب والمتربصين للنيل من وحدة وسلامة وأمن هذا الوطن.

وتفقد محافظ الدقهلية معرض الأنشطة الطلابية بالمدرسة ووجه مدير المدرسة بكتابة أسماء الطلاب على الصناعات اليدوية والرسومات الفنية التى يقومون بها تقديرا لهم وتخليدا لذكراهم، وتفقد مكتبة المدرسة ووجه بسرعة توفير أجهزة كمبيوتر بالمكتبة وتوصيل الإنترنت بها تيسيراً على الطلاب فى سرعة البحث عن المعلومة.

ووجه شاروبيم لمدير مدرسة الثانوية العسكرية، بتكليف الطلاب بعمل بحث يدور حول ما قيل عن حرب أكتوبر العظيمة فى الصحف والمجلات العالمية ليعلموا كيف انبهر العالم بما فعله أبطالنا فى حرب العزة والكرامة.

وفى نهاية الزيارة قدم محافظ الدقهلية شهادات تقدير إلى الطلاب المتفوقين فى الأنشطة والمجالات المختلفة، وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم درع المدرسة إلى محافظ الدقهلية وإلى المستشار العسكرى للمحافظة.



محافظ الدقهلية يتفقد معرض الطلاب



محافظ الدقهلية والمستشار العسكرى ووكيل التعليم بالمدرسة العسكرية



طلاب مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية



محافظ الدقهلية والمستشار العسكرى ووكيل وزارة التربية والتعليم



عرض الطلاب باحتفالات نصر أكتوبر بمدرسة المنصورة الثانوية العسكرية



باقة ورور لمحافظ الدقهلية لزيارته للمدرسة



عرض الطلاب باحتفالات نصر أكتوبر بمدرسة المنصورة الثانوية العسكرية