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صور.. محافظ أسوان يتابع إزالة 3 حالات تعد بمركز إدفو على مساحة 1257 م2

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 04:49 م
صور.. محافظ أسوان يتابع إزالة 3 حالات تعد بمركز إدفو على مساحة 1257 م2 جانب من إزاله التعديات
أسوان - صلاح المسن

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استكملت أجهزة محافظة أسوان المختلفة جهودها لتنفيذ أعمال إزالة التعديات والإشغالات على أراضى أملاك الدولة سواء كانت بناء أو زراعية وذلك ضمن الموجه الثالثة عشر والتى يأتى تنفيذها طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعادة هيبة الدولة واسترداد حق الشعب، حيث تابع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان أعمال الحملة المكبرة التى قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بتنفيذها اليوم والتى نجحت فى إزالة 3 حالات تعد على حرم أراضى أملاك الدولة بمساحة 1257 متر مربع وذلك بمنطقتى حاجر الميتمية وحاجر أبو خليفة بحى جنوب المدينة.

ومن جانبه أوضح العميد عبد الرحمن عامر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو أن هناك تعليمات مشددة من محافظ أسوان لتحقيق أوجه التعاون بين كافة الجهود والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة لإزالة مختلف أشكال التعديات أولاً بأول، لافتاً إلى أن الحملة التى تم تنفيذها برئاسة صلاح برباوى نائب رئيس مدينة إدفو وناصر بسطاوى رئيس حى جنوب ، وبمعاونة العاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والأدوات المستخدمة فى الإزالة وهدم المبانى.

 

 

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محافظ اسوان

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