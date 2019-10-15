صور.. مؤتمر "مصر تستطيع بطلابها" يكرم محافظ أسيوط ورئيس الجامعة

اسيوط - هيثم البدرى - ضحا صالح

شهدت جامعة أسيوط حفل ختام مؤتمر "مصر تستطيع بطلابها" والمنعقد فى الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الجارى، وذلك لطرح رؤية طلابية تهدف إلى تطوير التعليم العالى والأنشطة الطلابية ودمج الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة وبمشاركة نحو 400 طالب وطالبة ممثلين عن 17 جامعة مصرية.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، واللواء مجدى عامر مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط وشمال الصعيد، واللواء أسعد زكير مدير أمن أسيوط، واللواء أيمن عبد المقصود رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية، والعميد أيمن رمضان نائب مدير مكتب هيئة الرقابة الإدارية، والمقدم محمد شعبان مدير التربية العسكرية بالجامعة والمقدم وليد حسانين مدير التربية العسكرية السابق بالجامعة، والدكتور عمر سيد خليل مدير مركز تطوير التعليم الجامعى ومقرر المؤتمر، والدكتور عاصم القبيصى وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ سيد عبد العزيز والأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوزوكس وقيادات بيت العائلة المصرية بأسيوط وكوكبة من القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية والشعبية وقيادات العمل الجامعى بمختلف الكليات والإدارة العامة لرعاية الشباب وأمناء اتحاد طلاب الجامعة برئاسة الطالب على جلال أمين عام الاتحاد .

وفى نهاية الحفل أهدى الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس المؤتمر درع المؤتمر للواء جمال نور الدين محافظ أسيوط والدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وذلك لرعايتهما ودعمهما للمؤتمر، كما قدم اللواء جمال نور الدين بدوره درع محافظة أسيوط للدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة .

كما قدمت إدارة الجامعة دروع المؤتمر تكريماً للواء مجدى عامر مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط وشمال الصعيد واللواء أسعد زكير مدير أمن أسيوط، واللواء وائل الدغيدى رئيس منطقة وسط وشمال الصعيد، واللواء حاتم رياض مفتش الأمن الوطنى بأسيوط، والعميد الدكتور أحمد قدرى وكيل إدارة الأمن الوطنى،واللواء أيمن عبد المقصود رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية، والعميد أيمن رمضان نائب مدير مكتب هيئة الرقابة الإدارية، والمقدم محمد شعبان مدير التربية العسكرية بالجامعة والمقدم وليد حسانين مدير التربية العسكرية السابق.



جامعة أسيوط تختتم فاعليات مؤتمرها مصر تستطيع بطلابها بإهداء دروع تكريم لمحافظ الإقليم ورئيس الجامعة



جامعة أسيوط تختتم فاعليات مؤتمرها مصر تستطيع بطلابها بإهداء دروع تكريم لمحافظ الإقليم ورئيس الجامعة



جامعة أسيوط تختتم فاعليات مؤتمرها مصر تستطيع بطلابها بإهداء دروع تكريم لمحافظ الإقليم ورئيس الجامعة