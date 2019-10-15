سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 04:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مؤتمر "مصر تستطيع بطلابها" يكرم محافظ أسيوط ورئيس الجامعة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:30 م
صور.. مؤتمر "مصر تستطيع بطلابها" يكرم محافظ أسيوط ورئيس الجامعة تكريم محافظ أسيوط ورئيس الجامعة فى ختام مؤتمر "مصر تستطيع بطلابها"
اسيوط - هيثم البدرى - ضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت جامعة أسيوط حفل ختام مؤتمر "مصر تستطيع بطلابها" والمنعقد فى الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر الجارى، وذلك لطرح رؤية طلابية تهدف إلى تطوير التعليم العالى والأنشطة الطلابية ودمج الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة وبمشاركة نحو 400 طالب وطالبة ممثلين عن 17 جامعة مصرية.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، واللواء مجدى عامر مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط وشمال الصعيد، واللواء أسعد زكير مدير أمن أسيوط، واللواء أيمن عبد المقصود رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية، والعميد أيمن رمضان نائب مدير مكتب هيئة الرقابة الإدارية، والمقدم محمد شعبان مدير التربية العسكرية بالجامعة والمقدم وليد حسانين مدير التربية العسكرية السابق بالجامعة، والدكتور عمر سيد خليل مدير مركز تطوير التعليم الجامعى ومقرر المؤتمر، والدكتور عاصم القبيصى وكيل وزارة الأوقاف،  والشيخ سيد عبد العزيز والأنبا يؤانس أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوزوكس وقيادات بيت العائلة المصرية بأسيوط وكوكبة من القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية والشعبية وقيادات العمل الجامعى بمختلف الكليات والإدارة العامة لرعاية الشباب وأمناء اتحاد طلاب الجامعة برئاسة الطالب على جلال أمين عام الاتحاد .

وفى نهاية الحفل أهدى الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس المؤتمر درع المؤتمر للواء جمال نور الدين محافظ أسيوط والدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وذلك لرعايتهما ودعمهما للمؤتمر، كما قدم اللواء جمال نور الدين بدوره درع محافظة أسيوط للدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة .

كما قدمت إدارة الجامعة دروع المؤتمر تكريماً للواء مجدى عامر مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط وشمال الصعيد واللواء أسعد زكير مدير أمن أسيوط، واللواء وائل الدغيدى رئيس منطقة وسط وشمال الصعيد،  واللواء حاتم رياض مفتش الأمن الوطنى بأسيوط،  والعميد الدكتور أحمد قدرى وكيل إدارة الأمن الوطنى،واللواء أيمن عبد المقصود رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية،  والعميد أيمن رمضان نائب مدير مكتب هيئة الرقابة الإدارية، والمقدم محمد شعبان مدير التربية العسكرية بالجامعة والمقدم وليد حسانين مدير التربية العسكرية السابق.

 

جامعة أسيوط تختتم فاعليات مؤتمرها مصر تستطيع بطلابها بإهداء دروع تكريم لمحافظ الإقليم ورئيس الجامعة (1)
جامعة أسيوط تختتم فاعليات مؤتمرها مصر تستطيع بطلابها بإهداء دروع تكريم لمحافظ الإقليم ورئيس الجامعة 

 

جامعة أسيوط تختتم فاعليات مؤتمرها مصر تستطيع بطلابها بإهداء دروع تكريم لمحافظ الإقليم ورئيس الجامعة (3)
جامعة أسيوط تختتم فاعليات مؤتمرها مصر تستطيع بطلابها بإهداء دروع تكريم لمحافظ الإقليم ورئيس الجامعة 

 

جامعة أسيوط تختتم فاعليات مؤتمرها مصر تستطيع بطلابها بإهداء دروع تكريم لمحافظ الإقليم ورئيس الجامعة (6)
جامعة أسيوط تختتم فاعليات مؤتمرها مصر تستطيع بطلابها بإهداء دروع تكريم لمحافظ الإقليم ورئيس الجامعة 

 

جامعة أسيوط تختتم فاعليات مؤتمرها مصر تستطيع بطلابها بإهداء دروع تكريم لمحافظ الإقليم ورئيس الجامعة (8)
جامعة أسيوط تختتم فاعليات مؤتمرها مصر تستطيع بطلابها بإهداء دروع تكريم لمحافظ الإقليم ورئيس الجامعة 

 


اسيوط

جامعة اسيوط

مصر تستطيع بطلابها

التعليم العالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة