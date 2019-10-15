صور.. لأول مرة الكشف عن التمثال الجديد لمجدى يعقوب بأسوان

وبدأت اللجنة الفنية فى وضع اللمسات النهائية على التمثال الجديد، وهو عبارة عن تمثال رأس وجزء من جسده ويجسد شخصية الدكتور مجدى يعقوب، موضوع على منصة وسط ميدان المحكمة سابقاً وميدان "مجدى يعقوب" حالياً.

وأكد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، أن تصميم ميدان مجدى يعقوب الجديد، سيكون على أساس وضع تمثال جراح القلب العالمى بوسطه، مع وتسليط إضاءة منعكسة على وجهه من أسفل مياه النافورة التى حوله ليحيطه أحواض الزرع والورود بألوان متناسقة، كما شمل التصميم تجميل الجزيرتين التى أمام وخلف التمثال، وأيضاً تسليط إضاءة متوازية على واجهة محكمة أسوان الابتدائية كخلفية معمارية فرعونية، بالإضافة إلى وضع مظلات ملونه على جانبى كورنيش النيل لإتاحة المجال أمام المواطنين والسائحين للاستمتاع بهذه البانوراما الجمالية.