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صور.. لأول مرة الكشف عن التمثال الجديد لمجدى يعقوب بأسوان

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:05 م
صور.. لأول مرة الكشف عن التمثال الجديد لمجدى يعقوب بأسوان التمثال الجديد لمجدى يعقوب بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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أزيح الستار لأول مرة عن التمثال الجديد لجراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب بمدينة أسوان، بعد أن وضع التمثال النصفى بالميدان الجديد المسمى باسمه أمام مجمع محاكم أسوان، وذلك تقديراً لجهود جراح القلب العالمى فى الإسهامات الطبية المتميزة على مستوى العالم، وتفضيل أسوان عن غيرها من المدن فى بناء مركز أبحاث وعلاج أمراض القلب.

وبدأت اللجنة الفنية فى وضع اللمسات النهائية على التمثال الجديد، وهو عبارة عن تمثال رأس وجزء من جسده ويجسد شخصية الدكتور مجدى يعقوب، موضوع على منصة وسط ميدان المحكمة سابقاً وميدان "مجدى يعقوب" حالياً.

وأكد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، أن تصميم ميدان مجدى يعقوب الجديد، سيكون على أساس وضع تمثال جراح القلب العالمى بوسطه، مع وتسليط إضاءة منعكسة على وجهه من أسفل مياه النافورة التى حوله ليحيطه أحواض الزرع والورود بألوان متناسقة، كما شمل التصميم تجميل الجزيرتين التى أمام وخلف التمثال، وأيضاً تسليط إضاءة متوازية على واجهة محكمة أسوان الابتدائية كخلفية معمارية فرعونية، بالإضافة إلى وضع مظلات ملونه على جانبى كورنيش النيل لإتاحة المجال أمام المواطنين والسائحين للاستمتاع بهذه البانوراما الجمالية.

 

التمثال الجديد
التمثال الجديد

 

العمل فى الميدان الجديد
العمل فى الميدان الجديد

 

تغطية التمثال
تغطية التمثال

 

ميدان المحكمة سابقاً
ميدان المحكمة سابقاً

 

ميدان مجدى يعقوب قبل الافتتاح
ميدان مجدى يعقوب قبل الافتتاح

 


مجدى يعقوب

تمثال مجدى يعقوب

ميدان مجدى يعقوب

اسوان

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