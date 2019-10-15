سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 04:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. ضبط مصنع أعلاف بدون ترخيص والتحفظ على 21 طن علف غرب الإسكندرية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:31 م
صور .. ضبط مصنع أعلاف بدون ترخيص والتحفظ على 21 طن علف غرب الإسكندرية ضبط مصنع أعلاف غير مرخص بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة على المصانع الغير مرخصة،وذلك بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المصانع الغير مرخصة والسلع مجهولة المصدر.

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة جابر عبد الله مدير الإدارة وإشراف عادل عبد العال رئيس الرقابة، بحملات فى نطاق الإدارة.

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع أعلاف بدون ترخيص بالكيلو 54 الصحراوى بمنطقة العامرية والتحفظ على 21 طن علف سيلاج الذرة وتحرير محضر بذلك.

كما تم ضبط محل لبيع الإعلاف بمنطقة العامرية وتحريز كمية 24 شيكارة مستخلص بذرة القطن زنة الشيكارة 40 كجم بدون بيانات مجهولة المصدر، وتحرير محضر بذلك، وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات

يذكر أن محمد سعدالله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية قد شدد على تكثيف حملات مراقبة المصانع الغير مرخصة ، وشدد على تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من سلامة التراخيص للمصانع لمنع حالات الغش التجارى بكافة الإدارات التموينية، خاصة إدارة العامرية وبرج العرب التموينية، نظرا لوجود المناطق الصناعية بها.

مصنع اعلاف
الإعلاف المضبوطة

 

مصنع بدون ترخيص
مصنع بدون ترخيص

 

 


الاسكندرية

تموين الاسكندرية

مصنع اعلاف

مصنع بدون ترخيص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. "تموين أسوان" تضبط 200 كيلو لحوم ودواجن فاسدة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:47 م

تحرير 76 قضية تموينية فى حملة تموينية مكبرة بالغربية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:40 م

ضبط دقيق مدعم وتحرير قصايا غش تجاري فى حملات تموينية بالجيزة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:34 م

تحرير 104 مخالفات تموينية فى المنوفية.. وضبط 349 كيلو لحوم بالمنيا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:52 ص

ضبط أغذية أطفال ومنشطات جنسية ولحوم فاسدة فى حملة تموينية بالغربية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:24 م

ضبط 96 مخالفه فى حملات تموينية بمركز بنى مزار بالمنيا

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:14 م

ضبط أطنان من الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر بحملات تموينية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:43 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة