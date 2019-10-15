صور .. ضبط مصنع أعلاف بدون ترخيص والتحفظ على 21 طن علف غرب الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة على المصانع الغير مرخصة،وذلك بناء على تعليمات محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المصانع الغير مرخصة والسلع مجهولة المصدر.

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة جابر عبد الله مدير الإدارة وإشراف عادل عبد العال رئيس الرقابة، بحملات فى نطاق الإدارة.

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع أعلاف بدون ترخيص بالكيلو 54 الصحراوى بمنطقة العامرية والتحفظ على 21 طن علف سيلاج الذرة وتحرير محضر بذلك.

كما تم ضبط محل لبيع الإعلاف بمنطقة العامرية وتحريز كمية 24 شيكارة مستخلص بذرة القطن زنة الشيكارة 40 كجم بدون بيانات مجهولة المصدر، وتحرير محضر بذلك، وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات

يذكر أن محمد سعدالله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية قد شدد على تكثيف حملات مراقبة المصانع الغير مرخصة ، وشدد على تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من سلامة التراخيص للمصانع لمنع حالات الغش التجارى بكافة الإدارات التموينية، خاصة إدارة العامرية وبرج العرب التموينية، نظرا لوجود المناطق الصناعية بها.

الإعلاف المضبوطة