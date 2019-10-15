صور.. رجال الإطفاء بباريس يطلقون مظاهرة والشرطة تتصدى لهم

رويترز

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه اليوم الثلاثاء خلال اشتباكات في العاصمة باريس مع رجال إطفاء محتجين على ظروف عملهم.

وشارك فى الاحتجاج آلاف من رجال الإطفاء من أنحاء فرنسا الذين طالبوا بتحسين أجورهم وضمانات على مزايا تقاعدية وإبداء المزيد من الاحترام لمهنتهم.

وقال صحفى من رويترز إن رجال الإطفاء حاولوا تسلق حواجز معدنية حول مبنى البرلمان لكن الشرطة أطلقت عليهم قنابل الغاز.

وتحرك المحتجون لاحقا إلى شرق باريس رغم استمرار إطلاق المزيد من قنابل الغاز عليهم ومواجهة شرطة مكافحة الشغب.

وقال أحد رجال الإطفاء من أوبانى فى جنوب فرنسا، ويدعى إريك بوزو (46 عاما)، "هناك غضب حقيقى والمشكلة هى عدم الاستماع لنا. لهذا فإن غضب الناس يزداد وقد بدأ فى التحول إلى عنف".



المتظاهرون يحملون أعلاما صفراء احتجاجا على سوء أوضاعهم الوظيفية



جانب من المظاهرة



صورة على هامش المظاهرة



عدد من المتظاهرين بباريس



متظاهرو فرنسا