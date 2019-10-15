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صور.. رئيس مياه سوهاج يكرم العاملين بـ"الموارد البشرية" لحصولهم على درع التميز

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:59 ص
صور.. رئيس مياه سوهاج يكرم العاملين بـ"الموارد البشرية" لحصولهم على درع التميز جانب من تكريم العاملين بقطاع الموارد البشرية لحصولهم على درع التميز
سوهاج محمود مقبول

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كرم اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، العاملين بقطاع الموارد البشرية وذلك لحصولهم على درع التميز فى مجال الموارد البشرية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

 

وأوضح اللواء محمد بدرى، أن الشركة حصلت درع التميز لكونها من أفضل عشر شركات على مستوى الشركات التابعة وذلك للالتزام بالمعايير التى وضعتها الشركة القابضة فى توحيد إجراءات التوظيف ومراجعة خطط العمالة وتقنين تسويات العاملين وفقًا لاحتياجات الشركات هذا بالإضافة الى التأكد من ملائمة الهيكل التنظيمى لاحتياجات وحجم العمل.

 

رئيس مياه سوهاج يكرم العاملين بـالموارد البشرية (1)
رئيس مياه سوهاج يكرم العاملين بـالموارد البشرية 

 

رئيس مياه سوهاج يكرم العاملين بـالموارد البشرية (2)
رئيس مياه سوهاج يكرم العاملين بـالموارد البشرية 

 

رئيس مياه سوهاج يكرم العاملين بـالموارد البشرية (3)
رئيس مياه سوهاج يكرم العاملين بـالموارد البشرية (

 

رئيس مياه سوهاج يكرم العاملين بـالموارد البشرية (4)
رئيس مياه سوهاج يكرم العاملين بـالموارد البشرية 

 

رئيس مياه سوهاج يكرم العاملين بـالموارد البشرية (5)
رئيس مياه سوهاج يكرم العاملين بـالموارد البشرية 

 

رئيس مياه سوهاج يكرم العاملين بـالموارد البشرية (6)
رئيس مياه سوهاج يكرم العاملين بـالموارد البشرية 

 

رئيس مياه سوهاج يكرم العاملين بـالموارد البشرية (7)
رئيس مياه سوهاج يكرم العاملين بـالموارد البشرية 

 

رئيس مياه سوهاج يكرم العاملين بـالموارد البشرية (8)
رئيس مياه سوهاج يكرم العاملين بـالموارد البشرية 

 

رئيس مياه سوهاج يكرم العاملين بـالموارد البشرية (9)
رئيس مياه سوهاج يكرم العاملين بـالموارد البشرية 

 

رئيس مياه سوهاج يكرم العاملين بـالموارد البشرية (10)
رئيس مياه سوهاج يكرم العاملين بـالموارد البشرية 

 

رئيس مياه سوهاج يكرم العاملين بـالموارد البشرية (11)
رئيس مياه سوهاج يكرم العاملين بـالموارد البشرية

سوهاج

شركة مياه الشرب بسوهاج

تكريم العاملين بمياه سوهاج

مياه الشرب بسوهاج

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