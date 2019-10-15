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صور .. رئيس مدينة طور سيناء يتفقد مدرسة الزهراء للتعليم الأساسى

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:15 ص
صور .. رئيس مدينة طور سيناء يتفقد مدرسة الزهراء للتعليم الأساسى رئيس مدينة طور سيناء مع الطلاب
جنوب سيناء – فايزة مرسال

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تفقد أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة طور سيناء، الحصة الأولى بمدرسة الزهراء للتعليم الأساسى رياض أطفال وإبتدائى وإعدادى، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بضرورة متابعة العملية التعليمية وإزالة أى معوقات محتملة.

وأكد رئيس المدينة أنة أطمئن على انتظام الدراسة فى المدرسة بعد أن منعت الأمطار التى هطلت صباح اليوم على مدينة طور سيناء إقامة طابور الصباح وتحية العلم، وتفقد رئيس المدينة فاعليات الحصة الأولى فى فصول المدرسة ووجه إدارة المدرسة بالارتقاء بمستوى النظافة العام بالمدرسة وتعظيم روح الولاء والانتماء لمصرنا الغالية فى قلوب وعقول ونفوس بناتنا وأبناءنا الطالبات والطلبة

 

1

أحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء أثناء تفقد مدرسة الزهراء

2

رئيس مدينة طور سيناء يتابع العملية الدارسية

3

رئيس المدينة يتفقد فصول المدرسة

4

رئيس المدينة طور سيناء يتفقد مدرسة الزهراء

 

 

 


مدينة طور سيناء

مدارس الزهراء للتعليم الاساسى

رئيس مركز ومدينة طور سيناء

محافظ جنوب

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