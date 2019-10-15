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صور.. رئيس الوزراء يلتقى رئيسة صندوق النقد الدولى خلال زيارته لواشنطن

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:51 م
صور.. رئيس الوزراء يلتقى رئيسة صندوق النقد الدولى خلال زيارته لواشنطن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يلتقى رئيسة صندوق النقد الدولى
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال زيارته لواشنطن، التى بدأها اليوم الثلاثاء والوفد الوزارى المرافق له، كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولى .

ومن المقرر أن يلتقى رئيس الوزراء خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية عدد من أعضاء الكونجرس ومسئولى كبرى الشركات الأمريكية لبحث سبل زيادة استثماراتهم فى مصر .

وكان صندوق النقد الدولى، قد أوضح اليوم، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصربنسبة 5.9% فى السنة المالية التى تنتهى فى يونيو دون تغيير عن توقعاته الصادرة فى أبريل لكن بما يقل عن المستهدف الحكومى لنمو يتراوح بين ستة وسبعة بالمئة.

مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يلتقى رئيسة صندوق النقد الدولى (1)
 

 

مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يلتقى رئيسة صندوق النقد الدولى (2)
 

 

مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يلتقى رئيسة صندوق النقد الدولى (3)
 

 

مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يلتقى رئيسة صندوق النقد الدولى (4)
 

 

مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يلتقى رئيسة صندوق النقد الدولى (5)
 

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