سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

صور.. خبير: "سد النهضة قضية مهمة فى منعطف أهم"

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 09:32 م
صور.. خبير: "سد النهضة قضية مهمة فى منعطف أهم" مؤتمر سد النهضة
كتبت أسماء نصار - تصوير حازم عبد الصمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا الدكتور جمال عبد الجواد، عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصرى، المثقفين والخبراء، والباحثين بالتفكير بحرية فى قضية سد النهضة، لوضع حلول وسيناريوهات واقعية مرضية لمصر والسودان وإثيوبيا، لافتاً إلى أن صانع القرار لا يملك رفاهية التفكير فى القضية.

وأضاف، عبد الجواد، خلال مشاركته فى مؤتمر "سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومى"، اليوم، الذى نظمه المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، بحضور نخبة من المثقفين والخبراء: "أننا نناقش قضية مهمة فى منعطف أهم، وهى بداية الطريق وليس نهاية الطريق للتعامل مع آليات حلولها"، منتقداً مقولة "إن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى نفق مظلم"، مبرراً نقده بأنه هناك فرصة للمثقفين لطرح تصورات يمكن مناقشتها مع صانع القرار، "علينا خلق دم جديد فى الفكر المصرى إزاء قضية سد النهضة".

وتابع، مدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصرى: "نحن لا نملك دراية كافية بما يتم فى المفاوضات بين الجانب المصرى والسودان والإثيوبى"، موضحاً أن ذلك أدى إلى عدم وجود طبقة داعمة للمفاوضات.

وشدد على ضرورة وقوف إطار داعم وقوى خلف صانع القرار، ليكون حلقة وصل وجسر بين المفاوضات والرأي العام، متابعًا: "القضية ليست موضوع لصراع سياسى، بل هى قضية كل المصريين، ونحن نطرح الآراء بهدف النقاش وليس للتسييس"، مؤكداً لابد أن تركز مصر على ضرورة إدخال طرف رابع فى القضية.

وأوضح عبد الجواد، أن هناك ضرورة ملحة للانفتاح، مضيفاً، يجب أن تكون أزمة سد النهضة أحد أهم المحاور الرئيسية فى جدول أعمال المجتمع المدنى العالمي، واقناعه بتبنى القضية، لافتاً إلى أنه لا توجد بلد محصنة ضد الضغوط.

وأكد عبد الجواد أنه علينا إعادة تعريف أولويات الإعلام العالمي تجاه القضية، وقضية الفقر المائي لابد أن تكون قصة "ستورى" فى الصحافة العالمية حتى نعيد تعريف القضية وأهميتها للإعلام العالمي لتحتل مكان بارز فى محل المفاوضات.

مؤتمر سد النهضة (1)
 

 

مؤتمر سد النهضة (2)
 

 

مؤتمر سد النهضة (3)
 

 

مؤتمر سد النهضة (4)
 

 

مؤتمر سد النهضة (5)
 

 

مؤتمر سد النهضة (6)
 

 

مؤتمر سد النهضة (7)
 

 

مؤتمر سد النهضة (8)
 

 

مؤتمر سد النهضة (9)
 

 

مؤتمر سد النهضة (10)
 

 

مؤتمر سد النهضة (11)
 

 

مؤتمر سد النهضة (12)
 

 

مؤتمر سد النهضة (13)
 

 

مؤتمر سد النهضة (14)
 

 

مؤتمر سد النهضة (15)
 

 

مؤتمر سد النهضة (16)
 

 

مؤتمر سد النهضة (17)
 

 

مؤتمر سد النهضة (18)
 

 

مؤتمر سد النهضة (19)
 

 

مؤتمر سد النهضة (20)
 

 

مؤتمر سد النهضة (21)
 

 

مؤتمر سد النهضة (22)
 

سد النهضة

اثيوبيا

الفقر المائى

المياه

ازمة سد النهضة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"سد النهضة.. بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومى".. دبلوماسى سابق: وزير الرى فترة حكم الإخوان كان يتصرف وكأنه وزير الرى الإثيوبى.. وخالد عكاشة: نهر النيل يمكن أن يمثل أساسا للتعاون وليس الصراع.. صور

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:03 م

مساعد وزير الخارجية الأسبق: لا يمكن الوثوق بأثيوبيا ولن نصل لنتيجة إلا إذا تدخلت دولة أخرى

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:34 م

أستاذ سياسة: إثيوبيا تسعى لتحقيق الهيمنة السياسية في الإقليم وتغيير التوازن

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:24 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كواليس التحقيقات مع المتهم بغسيل 10 مليون جنيه.. التحريات: حصل على الأموال من تجارة المخدرات.. والاستثمار فى العقارات والسيارات أبرز طرق إخفاء أنشطته.. والتحقيقات: ارتكب جرائمه عن طريق تحويلات للحسابات البنكية

كواليس التحقيقات مع المتهم بغسيل 10 مليون جنيه.. التحريات: حصل على الأموال من تجارة المخدرات.. والاستثمار فى العقارات والسيارات أبرز طرق إخفاء أنشطته.. والتحقيقات: ارتكب جرائمه عن طريق تحويلات للحسابات البنكية

"النور مكانه فى القلوب".. الشرطة تستخرج الوثائق والمستندات بالمجان لذوى الإعاقة فى اليوم العالمى للمكفوفين.. وتوزع هدايا على طلاب المدارس.. وحقوقيون: الداخلية تحقق أعلى معدلات حقوق الإنسان.. فيديو وصور

"النور مكانه فى القلوب".. الشرطة تستخرج الوثائق والمستندات بالمجان لذوى الإعاقة فى اليوم العالمى للمكفوفين.. وتوزع هدايا على طلاب المدارس.. وحقوقيون: الداخلية تحقق أعلى معدلات حقوق الإنسان.. فيديو وصور

اليوم السابع: السيسى لمستثمرى مصر فى الخارج: نحتاج لكل سواعد أبنائنا

اليوم السابع: السيسى لمستثمرى مصر فى الخارج: نحتاج لكل سواعد أبنائنا

وزير الدفاع الأمريكى: أردوغان يتحمل أى جرائم حرب فى سوريا ومسئولية إحياء داعش

وزير الدفاع الأمريكى: أردوغان يتحمل أى جرائم حرب فى سوريا ومسئولية إحياء داعش

مايك بنس لـ رئيس الوزراء: لا توجد سوى مصر واحدة فى العالم ونقدر العلاقات معها لأقصى حد.. نائب الرئيس الأمريكى: سأزور تركيا هذا الأسبوع لإيجاد حل للمشكلة التى تسبب فيها دخول القوات التركية للأراضى السورية

مايك بنس لـ رئيس الوزراء: لا توجد سوى مصر واحدة فى العالم ونقدر العلاقات معها لأقصى حد.. نائب الرئيس الأمريكى: سأزور تركيا هذا الأسبوع لإيجاد حل للمشكلة التى تسبب فيها دخول القوات التركية للأراضى السورية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

صراع العلامات التجارية أمام المحكمة الاقتصادية.. شركة "جرافت للرياضة" تقاضى "ماجد الفطيم للترفيه" بسبب العلامة "جرافت كود".. المحكمة تنتدب خبير العلامات للتأكد من استعمال الشركتين العلامة خلال 5 سنوات متتالية

صراع العلامات التجارية أمام المحكمة الاقتصادية.. شركة "جرافت للرياضة" تقاضى "ماجد الفطيم للترفيه" بسبب العلامة "جرافت كود".. المحكمة تنتدب خبير العلامات للتأكد من استعمال الشركتين العلامة خلال 5 سنوات متتالية

موجز 6.. السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية

موجز 6.. السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة