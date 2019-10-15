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صور.. حماية المستهلك بالأقصر تلزم مركز صيانة برد مبالغ تم تحصيلها بفترة الضمان

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:33 م
صور.. حماية المستهلك بالأقصر تلزم مركز صيانة برد مبالغ تم تحصيلها بفترة الضمان الدكتور تامر صلاح وكيل تموين الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل تموين الأقصر، أن جهاز حماية المستهلك بالمحافظة  قام بإلزام أحد مراكز الصيانة برد المبالغ التى تم تحصيلها خلال فترة الضمان.

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن قامت حماية المستهلك بمديرية تموين الأقصر، بالمرور على أحد مراكز الصيانه للأجهزة الكهربائية التابعة للشركة المنتجة، وإلزامه برد المبالغ التى تم تحصيلها خلال فترة الضمان من العملاء، وذلك للقيام بأعمال الصيانه بناء على شكاوى العملاء، كما تم إستبدال شاشه 32 بوصة بها عطل فنى خلال فترة حماية المستهلك المدة القانونية بآخرى جديدة من نفس النوع والمقاس.

وأوضح الدكتور تامر صلاح وكيل تموين الأقصر، فى مجال خدمات مابعد البيع تم صيانة 2 تكييف سبيلت واحد ونصف حصان مختلف الماركة، و٤ ثلاجة مختلفة الماركه والسعة، و٣ غسالة مختلفة الماركة والوزن، مؤكداً أنه دائما حق للمستهلك واجب عليهم، حيث باشر تحقيق الشكاوى عادل عامر من إدارة حماية المستهلك بالأقصر.

وكان الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أكد أنه واصل رجال حماية المستهلك بالمديرية من حملاتهم المختلفة للمرور على مراكز الصيانة المعتمدة للتأكد من مدى إلتزامها بالقانون، وتم خلال الفترة الماضية المرور على مراكز الصيانة المعتمدة من الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية، وذلك لمعرفة مدى الإلتزام بالقانون وحماية حق المستهلك، وتقرر إلزام المراكز عند تركيب وتشغيل المنتج الجديد بتسليم العميل "أمر تركيب وتشغيل المنتج الجديد" محدد به تاريخ التركيب وبيانات العميل معتمد ومختوم، وعند صيانة الأجهزة أيضاً ضرورة تسليم العميل "إيصال بإستلام المنتج"، ويتم فيه توضيح كافة الأعطال الفنية التى توجد بالمنتج، وكذلك المدة المحددة لأعمال الصيانة معتمد ومختوم.

 

وكيل تموين الاقصر يشرح تفاصيل عمل جهاز المستهلك بالاقصر (1)
وكيل تموين الاقصر يشرح تفاصيل عمل جهاز المستهلك بالاقصر 

 

وكيل تموين الاقصر يشرح تفاصيل عمل جهاز المستهلك بالاقصر (2)

حماية المستهلك بالأقصر تلزم مركز صيانة برد مبالغ تم تحصيلها بفترة الضمان

 

وكيل تموين الاقصر يشرح تفاصيل عمل جهاز المستهلك بالاقصر (3)
 حملات حماية المستهلك لتغيير عدد من الأجهزة بالصيانة

 


الاقصر

حماية المستهلك بالاقصر

وزارة التموين

الزم مركز صيانة برد اموال لمواطن خلال فترة الصيانة

تغيير اجهزة كهربائية بالاقصر

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