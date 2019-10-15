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صور.. جامعة الإسكندرية تستضيف معرض "دكان الفرحة" ضمن مبادرة صندوق تحيا مصر

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 04:02 م
صور.. جامعة الإسكندرية تستضيف معرض "دكان الفرحة" ضمن مبادرة صندوق تحيا مصر رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد المعروضات داخل المعرض
الإسكندرية - أسماء على بدر

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افتتح الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية صباح اليوم، معرض الملابس الذى ينظمه صندوق تحيا مصر ضمن مبادرة تحمل عنوان "دكان الفرحة" لتوزيع 20 ألف قطعة ملابس وأحذية وشنط جلدية على الطالبات الأكثر احتياجا، ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالشاطبى.

وقدم رئيس الجامعة الشكرخلال الافتتاح لصندوق تحيا مصر والقائمين عليه، ومؤسسات المجتمع المدني، لما يقدموه من مبادرات تساعد فى تخفيف الأعباء على طلاب الجامعات المصرية وتفتح مجالات التكافل الاجتماعى، موضحاً أن مبادرة "دكان الفرحة" تأتى ضمن مشروعات الدعم الاجتماعى فى شتى مجالات التكافل بين المصريين، بهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، ولفت إلى أن المعرض يقدم 20 ألف قطعة ملابس سيتم توزيعها على خمس الاف طالبة.

وشهد الإفتتاح الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ شادى سالم مدير عام المشروعات بصندوق تحيا مصر، واللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية .

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جانب من افتتاح المعرض

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افتتاح المعرض

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رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد المعروضات داخل المعرض

 


الاسكندريه

جامعة الاسكندرية

مبادرة دكان الفرحة

ملابس واحذية للطلبة الاكثر احتياجاً

صندوق تحيا مصر

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