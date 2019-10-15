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صور .. ثقافة الإسكندرية تناقش تمكين المرأة الريفية والتربية الإنجابية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:33 م
صور .. ثقافة الإسكندرية تناقش تمكين المرأة الريفية والتربية الإنجابية جانب من الندوة
الإسكندرية - جاكلين منير

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، محاضرة "بعنوان تمكين المرأة الريفية وبناء المسئولية" بقصر ثقافة الأنفوشى ضمن نشاط ثقافة المرأة التابعة لإدارة الدراسات والبحوث بفرع ثقافة الإسكندرية، تحدثت خلالها الكاتبة ماجدة قناوى عن مفهوم تمكين المرأة، ودور مواقع التواصل الإجتماعى فى ذلك من توصيل إنتاجها للمستهلك مباشرة، ومعوقات التمكين، وكذلك المنافع الاقتصادية لتمكين المرأة، ودور السياحة فى التمكين، بجانب تمكين المرأة الريفية من خلال المشروعات الصغيرة

كما أقام القصر محاضرة بعنوان "التربية الإيجابية وتأثير الصحة النفسية على الأبناء فى مراحل العمر المختلفة" تحدث خلالها الدكتور محمد المصرى عن استيراتيجيات التربية الإيجابية، وكيفية التعامل مع المراهقين وتوطيد علاقة الآباء بأبنائهم

فيما أقيمت بقصر ثقافة الشاطبى محاضرة بعنوان "إستراتيجيات التعامل والتعاون مع ذوى الإحتياجات الخاصة" تحدثت خلالها مسئول التمكين الثقافى عن كيفية التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى ضرورة معرفة المشكلات التى يواجهونها لحلها والتعامل معها بما يحقق الأمن النفسى والعاطفى لهم، مؤكدة على أهمية التوعية بكيفية التعامل مع ذوى الإعاقة ونشر تلك الثقافة فى المدارس والنوادى والمؤسسات العامة

واستمرارا للاحتفالات بنصر أكتوبر أقام بيت ثقافة أبو قير محاضرة بعنوان "مقاتلون فوق العادة" بجمعية العزيمة بسيدى بشر، بحضور كل من نقيب طيار سعيد الصباغ، فتحى عبد الواحد مقاتل بحرب أكتوبر، وزينب محمد مدير إدارة التخطيط بإدارة برج العرب التعليمية سابقا، تحدثوا خلالها عن أسباب الانتصار فى حرب أكتوبر وأهمها ترابط الجيش والشعب وروح الإصرار فى قلوب الأمة

كما عقد بيت ثقافة 26 يوليو ندوة بعنوان "ملامح وبطولات" بحضور اللواء دكتور محمود رشدى، تحدث خلالها عن دور العلم فى حرب أكتوبر المجيدة وقيام مصر لأول مرة بصناعة الصواريخ وإبتكار أسلحة وطائرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء حتى لا يراها العدو وتعمل فى ظروف طقس سيئة وأضافة خزانات وقود أضافية للطائرات تمكنها للسير لمسافات طويلة، كما تحدث عن مشاركته فى الحروب عام 1967 وحتى 1973 وخدمته كضابط عام بالقوات المسلحة المصرية حتى تقاعده عام 1980.

المحاضرين
المحاضرين

 

جانب من الندوة
جانب من الندوة

 

قصر ثقافة الشاطبى
قصر ثقافة الشاطبى

 

ندوات التوعية
ندوات التوعية

 

 


الاسكندرية

قصور الثقافة

المرأة الريفية

تمكين المرأة

قصر ثقافة الانفوشى

ثقافة التربية الانجابية

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