صور.. توسعة طريق شلالات وادى الريان بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

قال المحاسب كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بمحافطة الفيوم، إن المركز شهد شن حملات مكبرة لمتابعة كافة أعمال النظافة وإصلاح الطرق والتجميل وإزالة التعديات وتم توسعة طريق الريان - البركة ( شلالات وادى الريان).

ولفت "سلومة" إلى أنه تم إزالة التعديات على أرض أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى مراحلها الأولى وفى قطاع النظافة ودعم حق المواطن فى البيئة النظيفة قامت الوحدة المحلية بالريان بيوم نظافة شاملة لقرية الريان بتمهيد شوارع القرية بالجليدر وإجراء عملية النظافة وتجميع المخلفات الصلبة ورفعها إلى المدفن الصحى بالريان وكذلك رى الزرع والأشجار المستديمة ورش طبانات الطرق، كما تم زيارة وفد الشباب الأفريقى لمدينة يوسف الصديق وزيارة بعض المزارات السياحية بمدينة يوسف الصديق ( قصر قارون - شلالات وادى الريان - قرية تونس)،كما قامت الوحدة المحلية بقارون بعمل حملة نظافة شاملة بقرية قوته قارون.

كما قامت الوحدة المحلية بقارون بالإشتراك مع جمعية الاورمان صناع الخير بعمل حملة للكشف عن أمراض العيون بعنوان (أولادنا فى عنينا) للكشف عن أمراض العيون ومسببات العمى و الأنيميا والسكرى بمدرسة قوته الإبتدائية بقارون.

كما قامت مديرية الطب البيطرى بحملة توعية ضد مرض طاعون الاغنام والماعز بالقرية الثالثة التابعة للوحدة المحلية بقارون بمشاركة الوحدة المحلية و إدارة الطب البيطرى بالمركز ونقطة شرطة قارون.