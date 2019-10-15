صور.. "تموين أسوان" تضبط 200 كيلو لحوم ودواجن فاسدة

أسوان – عبد الله صلاح

نفذت مباحث التموين بأسوان برئاسة المقدم إسلام ياسين، بالتنسيق مع أجهزة الرقابة البيطرية بأسوان، حملة مكبرة لمراقبة تداول اللحوم الحمراء البلدية بالأسواق والمجمعات الهايبر بدائرة مدينة أسوان، والتى استهدفت عددا من محال الجزارة بمنطقة أطلس ووسط المدينة وسوق الطابية بمدينة أسوان.

وأسفرت الحملة عن ضبط 200 كيلو جرام من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى والتى تم مصادرتها، وتم تحرير 4 محاضر.

وأكد الدكتور أحمد صالح مدير عام الطب البيطرى بأسوان، أنه أشرف على تنفيذ الحملة بالتعاون قسم التفتيش على اللحوم بإدارة المجازر ومسئولى مجازر أسوان وبمشاركة المقدم إسلام ياسين رئيس قسم مباحث تموين أسوان، ومفتشو تموين مديرية تموين أسوان.



ضبط لحوم ودواجن فاسدة بأسوان



ضبط لحوم ودواجن فاسدة بأسوان (



ضبط لحوم ودواجن فاسدة بأسوان