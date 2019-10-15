صور.. تدفق الأفواج السياحية على معابد ومقابر الأقصر عاصمة السياحة العالمية

الأقصر – أحمد مرعى

فى مشهد سعيد ومميز ظهرت الأفواج السياحية المميزة فى مختلف معابد ومقابر الأقصر الفرعونية القديمة، وذلك مع قرب بدء الموسم السياحى الشتوى فى نهاية شهر أكتوبر الجارى، لتؤكد أن مدينة طيبة الأثرية رقم واحد فى العالم مقدمة على موسم سياحى شتوى مميز يعيد للأذهان المواسم السياحى الكبرى قبيل عام 2011، وظهور تلك الأفواج أسعد القطاع السياحى والأثرى بالأقصر وسادت حالة من التفاؤل بالموسم الشتوى الجديد.

ورصدت عدسة "اليوم السابع" الأفواج السياحية المميزة التى توافدت على المعابد والمقابر الفرعونية، بجانب ظهور أسراب المراكب النيلية والفنادق العائمة على فى قلب نهر النيل، مع قرب دخول الموسم السياحى الشتوى المتوقع أن يكون الأفضل فى الفترة التى أعقبت أحداث ثورة يناير 2011، وذلك بعمل جاد من كافة العاملين بالقطاع السياحى واستعدادات مكثفة لمحافظة الأقصر.

وتبعد محافظة الأقصر عن القاهرة بحوالى 670 كيلومترا وعن محافظة أسوان حوالى 220 كيلومترا، وتربطها بمختلف محافظات مصر شبكات مواصلات مختلفة، فيربطها بالعاصمة الطريق البرى الصحراوى والزراعى والطيران والسكة الحديد، وتضم المحافظة أكبر نسبة من المعابد والمقابر الأثرية عن باقى مدن العالم لتصبح المدينة الأثرية الأولى فى العالم أجمع، حيث يوجد بداخلها عشرات المعابد والمقابر والمتاحف المميزة التى تجذب أنظار السائحين المصريين والأجانب، ففى قطاع الآثار الفرعونية القابعة على ضفتى نهر النيل بالشرق والغرب، تضم محافظة الأقصر (معابد الكرنك – معبد الأقصر – معبد مونتو بالطود – معبد حتشبسوت بالدير البحرى – معبد الرمسيوم – تمثالى ممنون – معبد هابو – تمثالى ممنون – معبد اسنا – دير المدينة – مقابر وادى الملوك والملكات – مقابر النبلاء – متحف التحنيط – متحف الاقصر)، والتى تجذب الآلاف من السائحين فى كل عام لزيارتها من مختلف أنحاء العالم.

وفى قطاع الزيارات السياحية الأخرى بجانب التاريخ الفرعونى، فيوجد بالأقصر عدة مميزات ساحرة بجانب المعابد الفرعونية القابعة منذ آلاف السنين، والتى تساعد فى مزيد من أجواء السعادة والمتعة للضيوف فى الأقصر، وتشمل القائمة ما يلى (نهر النيل والرحلات النيلية بالمراكب – جزيرة الموز – كورنيش النيل – رحلات البالون الطائر – الصوت والضوء – ركوب عربات الحنطور – تأجير الجمال والأحصنة والحمير – ركوب الدراجات الهوائية – منزل كارتر التاريخى – شارع السوق السياحى – سوق سافوي)، يقوم الآلاف من السياح المصريين والأجانب الذين يقومون بزيارة الأقصر بالحصول على هدايا تذكارية لأسرته وأصدقاؤه، فتنتشر فى محافظة الأقصر عشرات المحلات والبازارات المخصصة لهذا الغرض.