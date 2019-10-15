صور.. بدء الاجتماع الإقليمى للعنف ضد المرأة فى المنطقة العربية

كتب أحمد حمادة

عقد منذ قليل الاجتماع الإقليمي حول تخطيط وتنفيذ مسوحات انتشار العنف ضد المرإة بالمنطقة العربية، وذلك بمشاركة وفود من الدول العربية والإفريقية والآسيوية، الأمم المتحدة، ومشاركة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء والمجلس القومي للمرأة.

وتناول الاجتماع التأثير الناجم عن انتشار العنف ضد المرأه في المنطقة العربية، وكيفية الحد من تلك الظاهرة، من خلال سن القوانين والنظم والقواعد التي تحافظ على حقوق المرأة، كما أكد المشاركو ن على الاثار السلبية الناجم عن انتشار العنف ضد المرأة والأشكال المختلفة للعنف.

فى السياق ذاته، يجرى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عمليات المسح للعنف ضد المرأة في مصر وحصر الحالات ووضع المقترحات اللازمة للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر على تكوين الأسر وأيضا تؤثر سلبا على الاقتصاد والمجتمع.