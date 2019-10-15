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صور.. القومى للمرأة ينظم حملات توعية بـ12 قرية لمحاربة الشائعات بالإسكندرية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:57 م
صور.. القومى للمرأة ينظم حملات توعية بـ12 قرية لمحاربة الشائعات بالإسكندرية حملة القومى للمرأة بقرى الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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صرحت الدكتورة ماجدة الشاذلى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية، أنه لليوم الثالث على التوالى بمحافظة الإسكندرية، تم إستكمال فعاليات المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب شعار "بلدى أمانة" التى يطلقها المجلس القومى للمرأة بجميع محافظات الجمهورية تحت رعايه دكتورة مايا مرسى رئيسه المجلس ورعايه محافظ الإسكندرية.

وأضافت مقررة الفرع فى بيان صادر اليوم، أن الحمله تستهدف توعية الفتيات والسيدات والرجال بكيفية المساهمة فى كافة المجهودات التى تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص، وكذلك القطاع الأهلى لبناء وطن مستقر ومزدهر، فضلا عن توعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة التى تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصرى.

وقد نجحت الحملة خلال اليوم الثالث فى الوصول إلى 27093 من الفتيات والسيدات والرجال من خلال زيارات طرق الأبواب والجولات والندوات، وفى 12 قريه ومنطقه موزعين على حى وسط – قسم العطارين (كوم الدكه – المسله – المرغنى) وحى منتزة أول – قسم متتزة أول (السيوق شماعه – أرض نوفل – الفلكى) وحى شرق – قسم الرمل (القصعى – زعربانه – أبيس 2) وحى غرب – قسم مينا البصل (القبارى – مساكن السجون – المتراس).

واستعانت فى ذلك بالرائدات الريفيات وأعضاء الفرع والواعظه وخادمه الكنيسه.

وعلى هامش الحملة تم عقد ندوة بمدرسه الأخلاص الثانويه بمنطقة القبارى بمصاحبه عرض فيلم الممر، وتم توصيل رسائل الحمله لعدد 35 طالب ، ندوة بمقر جمعيه شباب من أجل التنمية بمنطقة السيوف وقام أعضاء الفرع والواعظه وخادمه الكنيسه بتوعية السيدات برسائل الحملة بحضور 38 سيدة وتم توزيع ملابس للأطفال على 70 أسرة وإستقبال عدد 9 شكاوى.

كما تم الإتفاق على فتح فصول جديدة بمنطقة السيوف، بالتعاون مع الهيئة العامه لمحو الأميه وتعليم الكبار إدارة المنتزة.

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية تستهدف توصيل رسائل الحملة إلى عدد أكبر من الفتيات والسيدات والرجال بجميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية.

التحدث مع الاهالى
التحدث مع الاهالى

 

حملة طرق الابواب
حملة طرق الابواب

 

ندوات توعية
ندوات توعية

 

 

 


الاسكندرية

القومى للمراة بالاسكندرية

حملات طرق الابواب

قرى الاسكندرية

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