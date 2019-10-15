صور.. اشتباكات جديدة بين الشرطة والمتظاهرين فى برشلونة

وكالات

واصل نشطاء كاتالونيا مظاهراتهم فى عدة ميادين بمدينة برشلونة، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على أحكام قضائية بالسجن، طالت عددا من قادة الاستقلال، وهو ما أدى إلى اشتباكات جديدة بين المتظاهرين والشرطة.

كانت المحكمة العليا الإسبانية، قد قضت أمس الاثنين بسجن 9 من زعماء إقليم كاتالونيا الانفصاليين ما بين 9 و13 سنة بتهمة التحريض على التمرد بسبب دورهم فى محاولة الإقليم الفاشلة للاستقلال فى 2017.

وأدين 3 آخرون بتهمة العصيان ولم تصدر بحقهم أحكام بالسجن.