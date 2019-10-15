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صور.. اشتباكات جديدة بين الشرطة والمتظاهرين فى برشلونة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 08:41 م
صور.. اشتباكات جديدة بين الشرطة والمتظاهرين فى برشلونة الشرطة الأسبانية فى مواجهة المتظاهرين
وكالات

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واصل نشطاء كاتالونيا مظاهراتهم فى عدة ميادين بمدينة برشلونة، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على أحكام قضائية بالسجن، طالت عددا من قادة الاستقلال، وهو ما أدى إلى اشتباكات جديدة بين المتظاهرين والشرطة.

كانت المحكمة العليا الإسبانية، قد قضت أمس الاثنين بسجن 9 من زعماء إقليم كاتالونيا الانفصاليين ما بين 9 و13 سنة بتهمة التحريض على التمرد بسبب دورهم فى محاولة الإقليم الفاشلة للاستقلال فى 2017.

وأدين 3 آخرون بتهمة العصيان ولم تصدر بحقهم أحكام بالسجن.
 
ألاف المتظاهرين فى الشوارع ببرشلونة
ألاف المتظاهرين فى الشوارع ببرشلونة
الشرطة الأسبانية تتصدى للمتظاهرين
الشرطة الأسبانية تتصدى للمتظاهرين
الشرطة فى مواجهة المتظاهرين
الشرطة فى مواجهة المتظاهرين
المتظاهرون يدعون للإفراج عن دعاة الانفصال
المتظاهرون يدعون للإفراج عن دعاة الانفصال
المتظاهرون يفترشون الأرض بعد اشتباكات برشلونة
المتظاهرون يفترشون الأرض بعد اشتباكات برشلونة
المظاهرات اندلعت بعد أحكام قضائية بحبس دعاة الانفصال
المظاهرات اندلعت بعد أحكام قضائية بحبس دعاة الانفصال
الادعاء الأسبانى اتهم قادة الانفصال بإثارة الفتنة
الادعاء الأسبانى اتهم قادة الانفصال بإثارة الفتنة
حالة من الفوضى بأحد ميادين برشلونة الرئيسية
حالة من الفوضى بأحد ميادين برشلونة الرئيسية
شباب ومسنون فى شوارع برشلونة
شباب ومسنون فى شوارع برشلونة
فتيات تحملن أعلام كاتالونيا
فتيات تحملن أعلام كاتالونيا
قوات الأمن الأسبانية تواجه المتظاهرين
قوات الأمن الأسبانية تواجه المتظاهرين
كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين فى برشلونة
كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين فى برشلونة
لافتات مناهضة للحكومة الأسبانية
لافتات مناهضة للحكومة الأسبانية
متظاهر يفترش الأرض
متظاهر يفترش الأرض
متظاهرو كاتالونيا يحتشدون فى شوارع برشلونة
متظاهرو كاتالونيا يحتشدون فى شوارع برشلونة
متظاهرون يحملون الشموع
متظاهرون يحملون الشموع

 


كاتالونيا

برشلونة

استقلال كاتالونيا

المحكمة العليا الأسبانية

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